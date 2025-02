Imaginile, publicate pe platforma de socializare X, prezintă Luna văzută din partea superioară a landerului de 2 metri înălțime, precum și o fotografie separată a satelitului natural al Pământului. Firefly intenționează să ofere actualizări regulate ale misiunii până la data estimată de aterizare, 2 martie.

Călătoria spre Lună

Blue Ghost se află în prezent pe orbita Pământului, unde a ajuns pe 15 ianuarie, fiind lansat cu ajutorul unei rachete SpaceX Falcon 9. În aproximativ o săptămână, nava spațială va părăsi orbita terestră pentru o călătorie de patru zile spre Lună. Înainte de a încerca aterizarea, va orbita satelitul timp de 16 zile.

Will Coogan, inginerul șef al Blue Ghost la Firefly, a declarat: „Primele imagini ale Lunii și Blue Marble capturate de Firefly prin intermediul landerului nostru lunar Blue Ghost întruchipează tot ce am muncit atât de mult în ultimele trei ani. Și abia am început.”

Importanța științifică

Landerul transportă 10 instrumente științifice și tehnologice NASA, parte din inițiativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Aceste instrumente vor colecta date esențiale despre Lună, contribuind la programul Artemis al NASA, care vizează revenirea astronauților pe suprafața lunară.

Coogan a adăugat: „Cel mai important, vom captura date științifice esențiale pentru clienții noștri NASA pe parcursul întregii misiuni, care vor deschide calea pentru o prezență lunară de lungă durată și vor permite explorarea mai adâncă a sistemului nostru solar.”

Sursa: Firefly Aerospace

Capturi spectaculoase

Pe lângă imaginile Lunii, Blue Ghost a surprins și imagini impresionante ale Pământului, inclusiv o eclipsă solară văzută din spațiu. Firefly plănuiește să capteze și alte fenomene unice, cum ar fi lumina orizontului lunar, observată anterior doar de astronauții misiunilor Apollo 15 și 17.

Jason Kim, CEO-ul Firefly, a menționat entuziasmul de a împărtăși aceste imagini cu publicul: „Există un fenomen numit lumina orizontului lunar (lumină difuză cauzată de particule electrostatice flotante), pe care doar astronauții Apollo 15 și 17 l-au văzut cu ochii lor. Vom putea să capturăm acest fenomen în video 4K și să-l împărtășim cu restul lumii.”

Misiunea de aterizare

Blue Ghost are ca obiectiv aterizarea pe marginea estică a laturii apropiate a Lunii, lângă Mons Latreille, în regiunea Mare Crisium. După aterizare, landerul va funcționa pe suprafața lunară timp de aproximativ 14 zile terestre, înainte de a se confrunta cu noaptea lunară.

Această misiune reprezintă un pas important în explorarea spațială comercială și în sprijinirea eforturilor NASA de a stabili o prezență umană durabilă pe Lună. Succesul lui Blue Ghost ar putea deschide calea pentru viitoare misiuni lunare și explorări mai profunde ale sistemului solar.

Pe măsură ce Blue Ghost se apropie de destinația sa finală, comunitatea științifică și publicul larg așteaptă cu nerăbdare noi imagini și date care vor contribui la îmbogățirea cunoștințelor noastre despre satelitul natural al Pământului.

