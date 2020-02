De Mihai Niculescu,

Marcel Velea i-a dat oficial replica prefectului de Bihor Dumitru Țiplea.

„Precizare a ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela: Dezavuez ferm afirmațiile prefectului județului Bihor, Dumitru Țiplea, referitoare la faptul că o persoană aflată în izolare la domiciliu, ca urmare a faptului că a venit în țară dintr-o zonă afectată de coronavirus, ar putea părăsi locuința pentru a face cumpărături” a transmis ministrul de interne pe Grupul de Comunicare Strategică.

Ministrul de interne i-a atras atenția voalat prefectului de Bihor că a încălcat legile în vigoare.

„Aceste declarații sunt în contradicție cu regulile sanitare pe care autoritățile române le-au impus prin Dispozitia nr.523/25.02 emisă de către Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

Persoanele aflate în izolare la domiciliu NU pot părăsi domiciliul, ele urmând să primească sprijin fie din partea rudelor, cu respectarea restricțiilor sanitare, fie din partea autorităților județene sau locale” a precizat Marcel Vela.

