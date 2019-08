De Andreea Radu,

Opera de artă a apărut pe clădirea Castle Amusements, din Marea Britanie, în anul 2017. Muralul care făcea trimitere la Brexit devenise un reper pentru Dover, portul de feriboturi care face legătura între Marea Britanie și Franța, notează CNN.

În 2017, proprietarii clădirii, familia Godden, au declarat că „analizează opţiuni pentru păstrarea, îndepărtarea sau vânzarea” operei de artă, potrivit Agerpres.

În prezent, nu este clar dacă pictura a fost acoperită cu vopsea sau îndepărtată pentru a fi vândută.

Familia Godden a pierdut anterior o luptă în instanţă la Curtea Supremă, după ce a încercat să vândă o altă pictură murală realizată de Banksy.

Compania Deal Scaffolding a precizat că i s-a cerut să furnizeze schele pentru lucrările care se desfăşoară la clădire, însă „nu era la curent cu existenţa unui scop specific”.

Mai mulți internauți au semnalat pe rețelele de socializare că opera lui Banksy a fost acoperită de schele.

On behalf of the people of #Dover, I would like to deplore the obliteration of our #Banksy. Cultural vandalism of the highest order. pic.twitter.com/WaUeHChCzT