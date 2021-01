Oficialii din Departamentul Transporturilor din California (Caltrans) au declarat vineri că autostrada s-a prăbușit, după ce un flux de moloz de pe dealul de deasupra drumului „a copleșit infrastructura de drenaj. Pământul a curs peste autostradă și a erodat drumul, iar asta a făcut ca un întreg segment din autostrada 1 din Rat Creek, la aproximativ 25 de kilometri de Big Sur, o zonă muntoasă, să se piardă complet.

Imaginile surprinse cu ajutorul dronelor arată decalajul uriaș în autostrada care străbate o mare parte a coastei Californiei. Ambele benzi s-au surpat în ocean.

Echipajele Caltrans au descoperit joi seara că autostrada începuse să erodeze și au emis un contract de urgență unei firme de construcții, unde au solicitat ajutor pentru a repara drumul.

Până a doua zi, porțiunea din autostrada fusese măcinată cu totul, iar ambele benzi s-au prăbușit în ocean.

Până când vor fi finalizate reparațiile, traficul din zonă rămâne blocat și nu se știe când va fi reluat.

Cel puțin 25 de structuri din nordul Californiei au fost deteriorate ca urmare a alunecărilor de teren și a fluxului de resturi cauzate de furtunile puternice.

Check out this amazing drone video of #Hwy1 washout at Rat Creek about 15 miles south of #BigSur. Our crews are on site securing it, assessing damage & starting clean-up/ repairs. Reminder: the road is OPEN from #Carmel thru town of Big Sur. @bigsurkate @BigSurCC @CHP_Coastal pic.twitter.com/rB193DzXhL