Geanina Abul Haija stabilită în Iordania de 12 ani a oferit o perspectivă surprinzătoare asupra infrastructurii și serviciilor publice din această țară. Geanina Abul Haija a împărtășit experiențele sale în cadrul emisiunii „Departe de România”.

Geanina a declarat: „Eu am împlinit 12 ani de când locuiesc în lordania. Pot să spun că sunt una dintre tinerele comunității din lordania, pentru că noi, ca și comunitate, suntem o comunitate veche, formată încă din anii 70, prin căsătoriile cu absolvenți ai universităților din România.”

Deși Iordania este acoperită în proporție de 85% de deșertul sirian, infrastructura țării este remarcabilă. Geanina a subliniat calitatea drumurilor, menționând că acestea sunt asfaltate până la cele mai îndepărtate obiective turistice.

„De când vii de la aeroport și până ajungi acasă există o infrastructură foarte dezvoltată, nu doar în orașe, ci și în întreaga țară. Spre exemplu, dacă vrei să mergi la un obiectiv turistic mai îndepărtat, drumurile sunt asfaltate, indiferent de distanță”, a explicat ea.

Eficiența serviciilor publice

Un aspect care a impresionat-o pe Geanina este rapiditatea și eficiența serviciilor publice din Iordania. Ea a relatat două experiențe personale care ilustrează acest lucru.

În primul rând, obținerea permisului de conducere iordanian: „În doar 45 de minute aveam permisul iordanian valabil 10 ani. Totul de la cazier la verificarea oftalmologică s-a rezolvat în acest timp.”

În al doilea rând, reînnoirea pașaportului: „Paşaportul meu iordanian era expirat și l-am refăcut direct la aeroport. În 20 de minute am primit un paşaport nou, valabil cinci ani, după ce am prezentat biletul de avion și am explicat situația.”

Digitalizarea și eficiența sistemului

Românca a evidențiat nivelul ridicat de digitalizare a serviciilor publice din Iordania. Ea a menționat existența unor reguli stricte în oficiile de stare civilă, care garantează eficiența serviciilor.

„Dacă în termen de o oră nu ți se eliberează actele solicitate, ai dreptul să soliciți o întâlnire direct cu directorul instituției”, a explicat Geanina.

Sistemul se bazează pe codul numeric personal al cetățeanului, ceea ce contribuie la rapiditatea proceselor. Geanina a oferit un alt exemplu personal:

„Am mers pregătită cu toate documentele, inclusiv paşapoartele românești vechi. Mi-au cerut doar cartea de identitate iordaniană, iar în 15 minute, cu tot cu verificarea oftalmologică, aveam permisul nou în mână.”

