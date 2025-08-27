Infrastructura impresionantă

Geanina Abul Haija stabilită în Iordania de 12 ani a oferit o perspectivă surprinzătoare asupra infrastructurii și serviciilor publice din această țară. Geanina Abul Haija a împărtășit experiențele sale în cadrul emisiunii „Departe de România”.

Geanina a declarat: „Eu am împlinit 12 ani de când locuiesc în lordania. Pot să spun că sunt una dintre tinerele comunității din lordania, pentru că noi, ca și comunitate, suntem o comunitate veche, formată încă din anii 70, prin căsătoriile cu absolvenți ai universităților din România.”

Deși Iordania este acoperită în proporție de 85% de deșertul sirian, infrastructura țării este remarcabilă. Geanina a subliniat calitatea drumurilor, menționând că acestea sunt asfaltate până la cele mai îndepărtate obiective turistice.

„De când vii de la aeroport și până ajungi acasă există o infrastructură foarte dezvoltată, nu doar în orașe, ci și în întreaga țară. Spre exemplu, dacă vrei să mergi la un obiectiv turistic mai îndepărtat, drumurile sunt asfaltate, indiferent de distanță”, a explicat ea.

Eficiența serviciilor publice

Un aspect care a impresionat-o pe Geanina este rapiditatea și eficiența serviciilor publice din Iordania. Ea a relatat două experiențe personale care ilustrează acest lucru.

(Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică
Recomandări
(Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

În primul rând, obținerea permisului de conducere iordanian: „În doar 45 de minute aveam permisul iordanian valabil 10 ani. Totul de la cazier la verificarea oftalmologică s-a rezolvat în acest timp.”

În al doilea rând, reînnoirea pașaportului: „Paşaportul meu iordanian era expirat și l-am refăcut direct la aeroport. În 20 de minute am primit un paşaport nou, valabil cinci ani, după ce am prezentat biletul de avion și am explicat situația.”

Digitalizarea și eficiența sistemului

Românca a evidențiat nivelul ridicat de digitalizare a serviciilor publice din Iordania. Ea a menționat existența unor reguli stricte în oficiile de stare civilă, care garantează eficiența serviciilor.

„Dacă în termen de o oră nu ți se eliberează actele solicitate, ai dreptul să soliciți o întâlnire direct cu directorul instituției”, a explicat Geanina.

Sistemul se bazează pe codul numeric personal al cetățeanului, ceea ce contribuie la rapiditatea proceselor. Geanina a oferit un alt exemplu personal:

„Am mers pregătită cu toate documentele, inclusiv paşapoartele românești vechi. Mi-au cerut doar cartea de identitate iordaniană, iar în 15 minute, cu tot cu verificarea oftalmologică, aveam permisul nou în mână.”

Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”
Recomandări
Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Pentru a obține rapid un pașaport în România în 2025, trebuie să știi ce acte sunt necesare, ce taxe trebuie să plătești și cum îți faci programare online pentru pașaport, ca să eviți statul la cozi.

Pentru a face rapid o schimbare de permis în 2025 în România, este bine să știi exact ce acte sunt necesare. În plus, poți evita statul la cozi, dacă îți faci o programare online pentru schimbare permis auto sau alegi să plătești taxa online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Unica.ro
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
GSP.RO
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
GSP.RO
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
Parteneri
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Libertateapentrufemei.ro
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa
Tvmania.ro
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa

Alte știri

Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
Știri România 12:07
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
540 de muncitori cu 305 utilaje lucrează la Autostrada A3, pe secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș
Știri România 12:05
540 de muncitori cu 305 utilaje lucrează la Autostrada A3, pe secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș
Parteneri
Migrația, noul pariu electoral al AUR, după modelul partidelor suveraniste din Vest
Adevarul.ro
Migrația, noul pariu electoral al AUR, după modelul partidelor suveraniste din Vest
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:24
Carmen Tănase e noul jurat de la „Românii au talent”. Actrița i-a luat locul lui Dragoș Bucur: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Decizia luată de Robbie Williams în privința copiilor lui. „Cum aș putea să dau acest drog unui copil de 12 ani?”
Stiri Mondene 11:55
Decizia luată de Robbie Williams în privința copiilor lui. „Cum aș putea să dau acest drog unui copil de 12 ani?”
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. Incredibil ce a povestit!
Unica.ro
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. Incredibil ce a povestit!
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi consolidat"
ObservatorNews.ro
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi consolidat"
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta decizie
Mediafax.ro
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta decizie
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
A murit Dorel Crăciun, fostul primar al comunei Sânmartin, din Bihor! Acesta a fost răpus de o boală nemiloasă
KanalD.ro
A murit Dorel Crăciun, fostul primar al comunei Sânmartin, din Bihor! Acesta a fost răpus de o boală nemiloasă

Politic

Bazinul de 3 milioane euro din Sectorul 4 din București, promis elevilor, a devenit afacere privată sub controlul PSD
Politică 10:23
Bazinul de 3 milioane euro din Sectorul 4 din București, promis elevilor, a devenit afacere privată sub controlul PSD
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Interviu
Politică 07:00
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Parteneri
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Spotmedia.ro
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea pensiilor private 2025
Fanatik.ro
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea pensiilor private 2025
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile