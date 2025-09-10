Condamnată la 4 ani și 8 luni de închisoare

O româncă în vârstă de 26 de ani s-a sinucis în Sollicciano. Ieri, în zori, femeia s-a spânzurat în celula sa din închisoarea Sollicciano din Florența. Eforturile poliției și ale paramedicilor au fost în zadar, tânăra nemaiputând fi readusă la viață.

Alte două sinucideri ale deținuților au avut loc în aceeași închisoare în acest an, în timp ce un deținut a murit din cauza unei supradoze de droguri. Românca fusese arestată în urmă cu un an, potrivit avocatului ei, Luca Maggiora, care s-a întâlnit cu ea vinerea trecută.

Maggiora își amintește că era „binedispusă” la ultima lor întâlnire, parțial pentru că el îi spusese că poate solicita arestul la domiciliu. Fusese arestată pentru un atac asupra unui bărbat în vârstă de 91 de ani, într-un imobil din centrul Florenței. Pe 15 aprilie, procesul în primă instanță, cu procedură abreviată, a condamnat-o la patru ani și opt luni.

Condiții inacceptabile

Sinuciderea tinerei a avut loc într-una dintre cele mai periculoase închisori din țară în ceea ce privește atacurile asupra personalului și starea infrastructurii sale, și într-o secție unde izbucnise sâmbătă un incendiu, rănind opt femei ofițer.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Românca și-a luat viața în timp ce era în desfășurare o inspecție a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, a explicat Leo Beneduci, secretarul general al sindicatului poliției penitenciare (OSAPP).

Potrivit sindicatului, condițiile din închisori din Italia au atins un nivel inacceptabil, iar degradarea de la Sollicciano este maximă încât mulți spun că ar trebui demolată. Deținuții și personalul plătesc prețul.

Închisoarea găzduiește 565 de deținuți, dintre care 73 sunt femei, în 358 de locuri disponibile, cu o rată de supraaglomerare de 158%. Mai puțin de 400 de agenți lucrează acolo, când este nevoie de minimum 622. De luni de zile, nu a existat nici măcar un director permanent, continuă să denunțe sindicatul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE