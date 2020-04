De Petre Dobrescu,

Femeia, care stă în apropiere de Milano, în zona cea mai devastată de efectele virusului COVID-19, a spus că vrea doar să ajungă acasă, în România, a notat gazetaromaneasca.com.

„Sunt gravidă în trei luni și jumătate. Am rămas aici. Am fost la aeroport să pot să-mi iau bilet, nimeni nu mă ajută.

Am sunat la ambasadă, nici un ajutor. Am sunat la minister, a fost singurul care mi-a dat un sfat. Am ajuns în stradă, nu mai am loc de muncă, nu mai am unde să stau.

Sunt în fața blocului și nu știu pe unde să o iau. Am întrebat de bilete de avion și polițiștii de acolo au spus că vor să-mi dea amendă.

Nu am doctor, nu am nimic. Nu știu ce să fac. Vreau doar să ajung acasă. Nu mai am bani de mâncare, nu mai am nimic. Am sunat la ambasadă, mă tratează ca pe un câine. Am familia disperată acasă”, a spus tânăra, într-un clip video postat pe Facebook.

