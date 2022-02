Românca originară din Constanța are nevoie de un titlu de călătorie pentru fiica ei de 13 ani, care are certificat de naștere românesc și acordul tatălui de o scoate din țară, dar nu are pașaport.

Femeia a cerut ajutorul autorităților române din Ucraina. „Au evacuat acum două săptămâni Consulatul Român în Odessa. Vorbesc cu viceconsul nostru, cu consulul nostru, m-au trimis în Cernăuți”, adică la 800 de kilometri de Odessa.



„E imposibil să ajung în Cernauți, la 800 de kilometri din Odessa, când ne bombardează, a explodat acum jumătate de oră un depozit. Deci e imposibil. Benzina e imposibil sa cumperi, au dat acum limita de 20 litri, adică nici macăr nu vreau să o iau spre Cernăuți. În timpul bun fac 11 ore, 12 ore între Odesa și Cernăuti, acum, nici măcar nu vreau să ma risc să mă duc înspre acolo”, a spus românca pentru Libertatea.

Cum să ajung acolo, e imposibil să ajung acolo, mi-e și frică să ajung acolo pentru că, dacă se duc, și deja se duc, văd că sunt deja în Harkiv, să ajungă în Kiev, le ia două trei ore, cu tancul ajungi mai repede decât ajung eu în trafic și cu mașina. Deci mi-e frică, mi-e frică să o iau în partea cealaltă că să ajung în România. Monica Mureșan, românca în Odessa:

Ea povestește că toți ucrainenii fug înspre vămile care sunt fie aproape de Polonia, fie aproape de România. Astfel că, deși are pașaport românesc, pe drumul spre Cernăuți „e trafic, o să stai în trafic ca și ceilalți oameni”.

„A fost si vina mea”

„Trebuia să îmi pregătesc documentele, dar nu am știut că o să fie așa de nasol în două trei zile”, spune Monica Mureșan, care dă vina pe ea că a fost „nepregătită” pentru război.

În Odessa toți erau relaxați, am crezut că sunt doar zvonuri, trece, trece, uite că a trecut cu apă rece și deja ne bombardează. Monica Mureșan:

Românca descrie cum a primit vestea că Ucraina a fost invadată.

Recomandări Echipa Libertății a ajuns la Vama Sighet. Primele filmări din Ucraina, care arată coada de 1,3 kilometri cu mii de oameni în mașini, care vor să se refugieze în România

„La cinci dimineață m-a sunat fiica cea mare. Au bombardat lângă ea, în Arkadia, am înțeles că a căzut și ceva acolo, ori avion, ori tanc, ceva tehnică militară spune, nimeni nu iese să se uite că ne e frică să ieșim pe stradă să ne uităm ce s-a întâmplat”, spune ea, adăugând că acolo „în fiecare oră explodează, bombardează ceva”.

În Odessa, orașul situat în nord-vestul Mării Negre și în care locuiește Monica Mureșan alături de soțul ucrainean și fiica ei cea mică, bubuiturile au început să se audă astăzi, la ora prânzului.

Era miros de pușcă, am închis toate geamurile pentru că bubuit și din prima a venit un miros așa de greu de pușcă. Fiica mea de 13 ani a început să plângă. Nu știe unde să se ascundă, în subsol, sau ce să facă, unde să meargă. Românca din Odesaa:

“Nu vreau să merg la vama și să încerc să dau șpagă, să mă milogesc, de ce când pot face totul legal? Să mă plâng, să mă pun în genunchi să îmi dea drumul cu copilul fără pașaport”, mai spune românca.

Întrebată ce va face în cazul în care va în posesia documentului necesar pentru a fugi cu fiica ei din Ucraina, Monica spune: „Mă sui în mașină și am fugit”.

Libertatea a contactat Consulatul Român din Cernauți, dar până la ora publicării acestui articol, nu a primit niciun răspuns.

GSP.RO Mircea Lucescu, prima reacție după atacul Rusiei. Decizia antrenorului român aflat la Kiev a uimit pe toată lumea. „Cum să fac așa ceva?”

Playtech.ro BOMBĂ! Pe cine a sunat Vladimir Putin chiar înainte de invadarea Ucrainei! E HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro "Ţară de rahat". Strigătul disperat al unei ucrainence lângă cadavrul unui bărbat ucis de ruși în bombardamente

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2022. Gemenii sunt invitați să tragă concluzii pe baza unor experiențe intense, trăite în ultimele zile

Știrileprotv.ro Ce este și ce presupune legea marțială instaurată de Volodimir Zelenski pe tot teritoriul Ucrainei

Telekomsport ULTIMA ORĂ! Ruşii s-au apropiat la doar 45 de kilometri de România. Anunţul făcut la Kiev