Victima a murit la spital după două săptămâni de la accident

O femeie a fost condamnată de Judecătoria Brăila, pe 20 august, la 2 ani și 8 luni cu suspendare pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Sentința Judecătoriei Brăila nu este definitivă.

S-a constatat că femeia conducea un autoturism marca BMW, pe un drum comunal din județul Brăila, situat în spatele stațiunii Lacu-Sărat, moment în care, aproape de intersecția cu drumul național 2B, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit un biciclist. Bărbatul se ducea la serviciu, fiind echipat corespunzător, potrivit publicației De Brăila.

În urma impactului, victima a murit la spital după două săptămâni.

„Multitudinea leziunilor şi gravitatea lor nu au permis supravieţuirea victimei”, au concluzionat medicii în urma decesului biciclistului.

Șoferița a crezut că a dat cu mașina peste un animal

Martorii au susținut în dosar că femeia se afla sub influența băuturilor alcoolice. Ea ar fi plecat de la o petrecere, din comuna Gropeni, înainte de accident. După ce l-a lovit pe biciclist, șoferița, care era în mașină cu o prietenă, și-a continuat drumul, oprindu-se acasă, în municipiul Brăila.

La câteva zile de la accident, femeia s-a prezentat la Poliție împreună cu prietena sa. Cele două au declarat că au crezut că au lovit un animal și că le-a fost frică să coboare din cauză că era întuneric, potrivit sursei citate.

Anchetatorii au reușit să demonteze declarațiile femeii și au concluzionat că șoferița și pasagera au văzut că au lovit un biciclist, însă au vrut să scape de răspunderea penală.

De altfel, doi apropiați ai săi au fost condamnați pentru mărturie mincinoasă în același dosar.

Cum a motivat judecătorul

Judecătoria Brăila a luat în calcul, atunci când a condamnat-o pe șoferiță, de faptul că inculpata „este o persoană tânără” și că „este la primul contact cu legea penală”.

„Instanța constată în ceea ce o privește pe inculpată că este o persoană tânără, are vârsta de 38 de ani, este divorțată și obține venituri din activități prestate în străinătate. (…) În fața instanței a recunoscut comiterea infracțiunilor, deși a încercat să zădărnicească aflarea adevărului în faza de urmărire penală, așa cum a rezultat din materialul probator administrat în cauză. (…) Instanța va avea în vedere, la stabilirea pedepselor pentru cele două infracțiuni reținute în sarcina inculpatei și de faptul că aceasta nu are antecedente penale, fiind la primul contact cu legea penală”, a precizat judecătorul în motivare, potrivit De Brăila.

Daune de 110.000 de euro pentru familia biciclistului

Astfel, șoferița a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru ucidere din culpă și la 2 ani pentru părăsirea locului accidentului, rezultând, după contopire, o pedeapsă finală de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare.

De asemenea, firma de asigurări a fost obligată de instanță să plătească familiei biciclistului suma totală de 110.000 de euro, ca daune morale.

