O șoferiță britanică, dată afară după 34 de ani din cauză că e prea scundă și nu mai ajunge la pedale autobuzului

În 1987, Tracy Scholes, 57 de ani, era prima femeie șoferiță de autobuz pe rutele din Manchester, nord-vestul Marii Britanii.

34 de ani mai târziu, britanica și-a pierdut locul de muncă din cauză că este prea mică pentru a conduce cel mai recent model de autobuz al companiei.

Tracy are doar 1,52 metri înălțime. Pentru a putea vedea oglinzile exterioare, ar trebui să lase pe spate, dar atunci picioarele nu ar mai putea atinge pedalele. Ulterior, după ce i-a oferit alternatice nesatisfăcătoare financiar, compania a concediat-o.

„Am trei copii, sunt văduvă și trebuie să plătesc o ipotecă. Nu pot să-mi pierd salariul”, a spus britanica.

Am tolerat comentariile, remarcile sexiste și multe altele. Nu m-am plâns niciodată conducerii. Am rezolvat-o singură și am continuat.

Tracey Scholes: