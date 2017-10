Cazul incredibil al unei femei, în vârstă de 21 de ani, care transpiră cu sânge prin porii feței și ai mâinilor, a uimit lumea medicală.

După ce a fost internată în spital, pacientul anonim i-a lăsat pe medicii italieni șocați după ce aceștia nu au reușit să găsească vreun semn sau vreo leziune a pielii, potrivit raportului revistei Canadian Medical Association Journal.

Medicii Roberto Maglie și Marzia Caproni au descris că tânăra transpiră cu sânge de trei ani. Aceste gemoragii se produc fără niciun fel de motiv și intervin atunci când pacienta doarme sau face sport, informează independent.co.uk.

Episoadele de transpirație cu picături de sânge durează între 1 și 5 minute și au contribuit la starea de depresie și panică a tinerei.

Diagnosticul este unul rar întâlnit, o boală denumită hematohidroză care constă în „eliminarea spontană de transpirație sanguină prin pielea intactă”.

Woman, 21, 'sweats' BLOOD from her face and the palms of her hands

https://t.co/rjYmz7v6HP

— Craig Sanders (@The_Psi_Lord) October 23, 2017