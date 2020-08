Tânăra povesteşte, sub protecția anonimatului, că totul a început în 26 iulie, cu o stare ușoară de rău, ca la debutul unei răceli. “Mă simțeam mai slăbită decât de obicei și voiam să stau doar în pat. Deja totul era mai ciudat, era o stare pe care nu o simțisem niciodată. Mi-am zis că e doar o răceală, dar în contextul pandemiei, orice simptom de răceală ne duce cu gândul la COVID”, a povestit tânăra.

Mă obișnuisem cu peste 1.000 de cazuri pe zi și, ca mulți oameni, vedeam doar statistici, uitam că numerele de la ora 13 sunt părinții, copiii cuiva. Încercam să mă distanțez de toată lumea pe cât posibil, mai mult ca să-i protejez pe cei dragi de virus, credeam că eu pot să trec cu bine peste boala asta. Mă gândeam că sunt tânără și fără alte afecțiuni și nu o să mă afecteze foarte tare. Tânără depistată cu COVID-19:

Ea spune că s-a izolat imediat, să vadă cum evoluează lucrurile, însă în următoarele zile situația s-a înrăutățit. Două zile a avut în mod constant starea de oboseală. În 28 iulie a început să aibă dureri musculare. Nu putea să ridice capul de pe pernă sau să se miște mai mult de 10 minute.

“Am luat un paracetamol și a fost și prima dată când mi-am luat și temperatura – 37,5. Era mai ridicată decât normalul, dar încă nu mi-am făcut griji. În decurs de doar câteva ore lucrurile s-au schimbat total. M-am pus la somn învelită cu tot ce am găsit prin casă și tot nu reușeam să mă încălzesc. Eram sigură că paracetamolul va face minuni și o să mă trezesc ca nouă”.

Simțeam că plămânii nu mă mai ajută, iar fiecare inspirație se simțea ca ultima. A fost pentru prima dată când am crezut că o să mor.

Tânăra a mai luat un paracetamol și a încercat să doarmă, însă lucrurile se înrăutățeau. Spre dimineață, a sunat la 112 pentru că nu mai putea să respire, iar ambulanța a venit după 4 ore. La spital, a așteptat încă o oră și jumătate în ambulanță fiindcă la camera de gardă mai era un pacient.

“Simţeam că se rupe o bucată din plămâni”

La spital, medicii i-au făcut un set de analize, testul COVID, iar după ce investigațiile de bază nu au arătat complicații, tânăra a fost trimisă acasă, să se trateze cu paracetamol și vitamina C.

“Toate analizele au ieșit bine, inclusiv radiografia. După ce mi-a spus că este foarte probabil să am COVID, având în vedere că am toate simptomele, doamna doctor mi-a dat o rețetă cu un tratament care presupunea paracetamol și vitamina C și m-a trimis acasă. Ei nu mă pot interna pentru că nu sunt spital COVID. Mi-a spus că este o farmacie non-stop peste drum de unde îmi pot lua medicamentele”, povesteşte tânăra.

M-am trezit în mijlocul drumului fără să știu ce să fac și cu o stare la fel de rea ca atunci când am ajuns la spital. La ieșire am declarat că mă voi autoizola la domiciliu până la aflarea rezultatului testului. Am ales să merg pe jos cele 20 de minute până acasă, pentru că nu voiam să intru în contact cu nimeni. Pe drum am început să tușesc foarte tare, iar de fiecare dată simțeam că se rupe o bucată din plămâni. Tânără depistată cu COVID-19:

“Am simțit de atâtea ori că respir pentru ultima dată”

A doua zi a primit de la spital rezultatul testului COVID-19, care era pozitiv. A fost îndrumată să sune la 112 pentru internare, însă i s-a spus că cei de la DSP se ocupă. Tânăra a sunat la DSP pe două numere, dar nimeni nu a răspuns. Au revenit după 3 zile să o întrebe dacă are nevoie de internare. Între timp, era deja mai bine.

Pentru toți care cred că e doar o răceală, da, așa începe. Dar e mai mult de atât, e o răceală care nu te lasă să respiri sau să te miști. Am simțit de atâtea ori că respir pentru ultima dată, și sunt tânără și sănătoasă, nici nu vreau să mă gândesc cum se simt cei care au și alte afecțiuni. Data viitoare când simțiți că nu puteți să respirați prin mască, să știți că este de un milion de ori mai rău când nu poți să respiri de la COVID. Tânără depistată cu COVID-19:

“Mi-au spus să mă izolez și că după 14 zile de la simptome pot să ies din casă, dar ei nu repetă testul decât la cerere, pentru că au foarte puține teste disponibile. Am ales să mă izolez mai mult de 14 zile de la test, ca să fiu sigură că nu transmit virusul. Am stat 20 de zile în izolare”, spune tânăra.

Fata presupune că s-a infectat după ce a mers la plajă în Vama Veche, dar putea lua virusul de oriunde.

