Locuitorii unei comunități liniștite din Colorado, au fost treziți în toiul nopții din cauza unui sunet neobișnuit și persistent de claxon auto care răsuna în întreaga zonă.

Zgomotul insistent i-a determinat pe mulți să creadă că un vecin a uitat să oprească alarma mașinii sau că cineva apăsa din greșeală pe claxon.

Dimineața următoare, misterul a fost elucidat în cel mai neașteptat mod. În spatele volanului SUV-ului aflat în centrul atenției se afla un… urs.

Patrick Sullivan a surprins întreaga scenă pe telefonul său mobil și a publicat un videoclip care a devenit viral.

În imagini se poate observa cum ursul, blocat pe scaunul șoferului, își sprijină labele de volan, declanșând continuu claxonul.

Pentru a elibera animalul, Sullivan a folosit o frânghie lungă pentru a deschide ușa de la distanță, evitând astfel orice contact direct cu animalul sălbatic.

„Nu ne-am dorit să ne punem în pericol, dar nici să lăsăm animalul în suferință”, a declarat el. De îndată ce ușa a fost deschisă, ursoaica a sărit afară și a fugit în pădure.

În urma incidentului, mașina a suferit mai multe deteriorări: un panou lateral a fost îndoit, iar airbag-ul șoferului s-a declanșat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar animalul s-a întors în habitatul său natural.

Locuitorii din zonă au fost sfătuiți să fie mai precauți cu alimentele sau resturile care ar putea atrage urșii.

Astfel de întâlniri nu sunt neobișnuite în regiunile populate de urși, iar incidentele cu urși care invadează proprietățile oamenilor sunt în creștere, pe măsură ce habitatul lor natural este redus.

Companiile de asigurări recomandă, de asemenea, să se ia măsuri suplimentare de protecție pentru vehicule și locuințe în aceste zone.





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