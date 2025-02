Localnicii sunt supărați că parapetul montat în mijlocul drumului a transformat o intersecție importantă într-un punct de trecere exclusiv pentru pietoni. Acum, oamenii nu mai pot ieși cu mașinile din localitate fără a face un ocol considerabil.

În plus, siguranța pietonilor este pusă în pericol, deoarece aceștia sunt nevoiți să traverseze un drum cu trafic intens, unde mașinile circulă cu viteze ridicate.

„Au pus parapet pe mijloc, blocând intersecția de patru drumuri. Au lăsat doar o trecere de pietoni, iar noi putem trece doar pe jos, dar cu mare dificultate, deoarece mașinile circulă cu 100 km/h. Din acest motiv protestăm acum, blocând traficul în ambele sensuri”, a declarat un localnic prezent la protest pentru Gazeta de Cluj.

Ce vor protestatarii? Un sens giratoriu.

„Primarul spune că nu este loc, dar noi am măsurat și am desenat o schiță care arată că se poate face un sens giratoriu cu diametru de 14 metri, cu două benzi în fiecare sens și drumuri de intrare și ieșire separate, plus trotuar și pistă de biciclete. În total sunt 38 de metri disponibili”, a explicat unul dintre protestatari.

Primăria Jucu a transmis în luna decembrie a anului 2024 că a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) o soluție temporară până când intersecția va fi semaforizată.

„Așa precum am convenit împreună cu conducerea DRDP Cluj, Poliția rutieră a IPJ Cluj și cetățenii comunei Jucu, primăria a făcut o adresă la IGPR pentru găsirea unei soluții provizorii urgente. Aceasta ar trebui să deblocheze intersecția până la primirea avizelor necesare pentru autorizarea semaforizării, care va rezolva problema definitiv”, a declarat primarul.

Dacă situația nu se rezolvă, oamenii amenință că vor continua protestele și îi îndeamnă pe toți locuitorii comunei Jucu să participe vineri, 21 februarie.

