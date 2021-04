Ce spun oamenii pentru care magazinele de la metrou însemnau un loc de muncă. „Noi nu contăm!”

Subiectul spațiilor comerciale de la metrou este urmărit cu interes sporit după greva de vineri, 26 martie, care a dat peste cap transportul din Capitală. Pentru mulți, este un braț de fier între noua conducere de la Ministerul Transporturilor și sindicat, care controlează de ani buni comerțul din stațiile de metrou.



Vineri 2 aprilie, la miezul nopții, a expirat termenul-limită fixat de conducerea Metrorex pentru eliberarea tuturor spațiilor comerciale. Evacuările vor începe săptămâna viitoare, anunță compania.

Se vorbește despre sute de chioșcuri care ar urma să dispară peste noapte. „Nu pot da oamenii afară cu buldozerul”, spune Ion Rădoi, liderul sindicatului de la metrou. Oamenii încep însă să se teamă că este posibil.

Un astfel de chioșc, etalat pe 6 metri pătrați, reprezintă pentru Corina locul de muncă. „Vorbesc toți de evacuarea chioșcurilor ca și cum noi nu am exista aici. Ne bagă și pe noi în cutie și ne scot afară. Hai, la șomaj cu voi! Nu știu ce vom face. Oficial, nimeni nu ne-a spus nimic. Am înțeles că nu putem fi dați afară, pentru că este un proces, ce spune lumea pe-aici. Oamenii zic și că vor să vândă două stații de metrou”.



Spune că lucrează de doi ani în chioșc. Călare pe baxuri de răcoritoare, butonează telefonul înghesuită între cutii cu ciocolată și cartușe de țigări. „Îmi place. E curent, dar te obișnuiești. Acum nu prea e vânzare, patronii ba înțeleg, ba te ceartă. Da m-am obișnuit. Să nu-mi dați numele, că mă dau afară înainte să dărâme chioșcul. Sau scrieți Corina, dar nu spuneți în ce stație”. Râde.



Într-o altă stație de metrou, la Gara de Nord, pe culoarul unde sunt înșirate magazinele bate vântul. „Înainte să ne evacueze ăștia, ne omoară pandemia. Că nu e picior de client, uitați-vă și dumneavoastră”. Doamna Voinea ține ochelarii într-o mână, arătătorul de la cealaltă spre plafon.



„Emilia Voinea, administrator al firmei. Ocup acest spațiu din 1991 și mă voi lupta cu ei dacă vin să-l dărâme.” Amenințarea vine dintre rafturi încărcate cu aparate electrice și electronice. Și multe tipuri de lanterne. „Oamenii care lucrează la metrou ne sunt clienți. Îi cunoaștem foarte bine. Nu e ușor în tunel.”



Nu am primit nicio înștiințare oficială. Noi avem semnat un contract pe un an. Am înțeles că este un proces în curs. Așteptăm să vedem. Nu a venit nimeni să vorbească cu noi. Nici de la sindicat, nici de la Metrorex. Ce aflăm e din presă. Dar nu pot veni așa să ne dărâme. Plătim chirii, taxe.

Emilia Voinea, comerciant metrou: