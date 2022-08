Casa memorială „Amza Pellea" din Băilești a fost închisă. Fiica marelui actor acuză nepăsarea autorităților locale

„Proceduri administrative, iar condiţiile în care funcţionează nu sunt la standardele pe care memoria tatălui meu le merită! Mulţumesc tuturor celor care i-au trecut pragul. Dacă decidenţii locali sau judeţeni îşi vor manifesta interesul, ceea ce nu au făcut până acum, de a sprijini existența acestei «Case memoriale»… casa memorială va continua să existe. Dacă nu, decizia îmi aparţine în totalitate (casa fiind proprietatea mea). Nu doresc comentarii. Mai ales că majoritatea nu cunosc situaţia reală din teren”, a scris Oana Pellea, într-un anunț publicat pe pagina ei de Facebook.

„Anunțul este făcut pentru toți cei care din iubire față de tata vin din toată țara să calce pragul casei. Îmi cer eu scuze (cu toate că nu sunt deloc responsabilă) de neglijența, nepăsarea sau reaua voinţa locale”, a precizat actrița.

Acesta mai spune că speră că situaţia se va remedia şi că această casă memorială va avea „destinul şi atenţia” pe care le merită din partea decidenţilor locali şi judeţeni.

„Menționez că discutând cu Primăria Băileşti am fost de acord (de ani buni) să cedez proprietatea cu condiția de a avea grijă de casă şi de a nu i schimba niciodată destinația. Vorbe, vorbe, promisiuni… Voi reanaliza situația şi voi lua decizia optimă pentru a sluji memoria tatălui meu aşa cum merită!”, a adăugat Oana Pellea.

Casa memorială „Amza Pellea” din Băilești (foto din 2008, Agerpres)

Actrița a acuzat și modul în autoritățile onorează memoria lui Amza Pellea.

„Draga mea, Oltenie… e uşor să te mândreşti cu «Amza e al nostru, e mândria noastră» când nu faci aproape nimic pentru memoria lui. Există o stradă în Craiova cu numele lui? (nu la periferie cum a decis (penibil) Bucureştiul (o uliță neasfaltată). Nu mă plâng. Nici măcar nu doresc răspuns. Nu reproșez! Memoria lui Amza este dusă mai departe de toată iubirea manifestată de oameni. Vouă, oameni buni, vă mulţumesc. Prin iubirea voastră AMZA e încă viu!”, a continuat Oana Pellea.

Recomandări Șeful Serviciului de Medicină Legală din Argeș, despre crima multiplă din Bascov: „Victimele, ucise cu pietre de diferite dimensiuni și obiecte”

Aceasta a precizat și faptul că a primit propuneri din Ardeal pentru a deschide acolo un muzeu „Amza Pellea”.

„Mulțumim. De ce nu? Asigur pe toată lumea: Voi face tot ce pot (ca şi până acum) că memoria tatălui meu să fie păstrată şi promovată aşa cum merită. O fac de 40 de ani de când a plecat şi o voi face până voi pleca şi eu la el. Menționez că am cerut ajutorul Primăriei Băilești pentru a face cadastrul. Acest ajutor l-am cerut de câteva ori… în ultimii ani. Am depus toată documentația necesară… Specific că am cerut doar ajutor logistic, nu bănesc! Eu urma să plătesc cadastrul (așa cum este și normal!). Acest ajutor nu a venit nici până azi. Cadastrul îl voi face cât de curând fără să aștept niciun ajutor de la nimeni”, a mai scris actrița.

Aceasta își încheie postarea evocând un episod dureros pe care l-a trăit la Teatrul Național din Craiova.

„Acum câţiva ani i-am găsit fotografia care era pe panoul de onoare în holul principal al Teatrului Naţional Craiova mutată lângă WC, în spate. Mi-a arătat asta un mașinist al teatrului ce avea lacrimi în ochi. La insistenţele mele, fotografia a fost mutată într-un loc mai vizibil”, a adăugat Oana Pellea.

