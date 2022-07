Deși nu a vrut să intervină în acest subiect, Oana Roman nu s-a mai putut abține și și-a spus părerea. Vedeta nu este sub nicio formă de acord cu declarațiile lui George Buhnici, însă își aduce aminte că și ea a fost criticată pentru felul în care arată.

S-au făcut multe glume pe seama vedetei de-a lungul timpului, iar ea a tăcut în toată această perioadă.

„Dragii mei, fiind în vacanță, nu am vrut să comentez nimic legat de afirmațiile lansate de George Buhnici în mediul online. Mi s-a părut că este sub demnitatea mea să comentez inepțiile unui om despre care eu nu am cuvinte efectiv.

Azi am văzut însă o postare care a ridicat o problemă la care mă gândesc și eu, și anume la ipocrizia celor din online.(…) 25 de ani cât eu am fost călcată în picioare pentru că eram grasă, nimeni nu a reacționat. 25 de ani ați tăcut, nimeni nu a sărit în sus si nu a zis nimic.(…) Era mișto pentru că toată lumea o călca în picioare pe Oana Roman, era amuzant. Și nu numai eu am fost așa. Am fost jignită ani la rând de bărbați, dar și de femei.(…) Nu e corect. Ce a spus omul ăla este o mizerie fără margini.(…)”, a declarat Oana Roman pe contul ei personal de Instagram, relatează WOWbiz.

Fiica lui Petre Roman și-ar fi dorit să fie și ea susținută atunci când i se adresau cuvinte jignitoare de către persoane publice. Oana Roman susține că a fost victima bullyingului din cauza kilogramelor în plus.

