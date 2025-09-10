Raportul se bazează pe date din perioada 2000-2022, compilate de academicieni din diverse țări. UNICEF a utilizat aceste date pentru a estima situația din 2022, pornind de la tendințele observate din 2010.

Rata obezității la copii a crescut de la 3% în 2000 la 9,4% în prezent

Conform criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 188 de milioane de copii și adolescenți de vârstă școlară sunt obezi. Acest lucru înseamnă că 1 din 10 tineri sunt expuși riscului de probleme de sănătate pe tot parcursul vieții.

Rata obezității în această grupă de vârstă a crescut dramatic, de la 3% în 2000 la 9,4% în prezent. În același timp, prevalența subponderalității a scăzut de la aproape 13% la 9,2%.

Catherine Russell, directoarea executivă a UNICEF, subliniază că atunci „când vorbim despre malnutriţie, nu ne mai referim doar la copiii subponderali”.

Cam peste tot în lume, obezitatea depășește subponderalitatea

Obezitatea depășește subponderalitatea în majoritatea regiunilor lumii, cu excepția Africii subsahariene și a Asiei de Sud.

Cele mai afectate sunt unele țări insulare din Pacific, unde aproape 40% dintre copiii între 5 și 19 ani sunt obezi.

În Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii, rata obezității atinge 21%. În SUA, medicii recomandă acum utilizarea unor medicamente recente pentru slăbit, destinate adolescenților.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Cauzele care au dus la creșterea obezității

UNICEF identifică alimentele ultra-procesate cu conținut ridicat de zahăr, sare și grăsimi ca factor-cheie în creșterea obezității. De asemenea, comercializarea aproape omniprezentă a produselor nesănătoase joacă un rol important.

„Obezitatea nu este un eşec al părinţilor sau al copiilor. Este rezultatul unui mediu alimentar toxic”, spune Chris Van Tulleken, profesor de sănătate globală la University College London și susținător al UNICEF.

Un sondaj UNICEF realizat pe 64.000 de tineri între 13 și 24 de ani din 170 de țări arată că 75% dintre respondenți au văzut reclame la băuturi zaharoase, snacksuri sau fast-food în ultima săptămână.

Chiar și în țările afectate de conflicte, 68% dintre tineri au raportat expunerea la astfel de reclame.

UNICEF, despre necesitatea unor măsuri urgente

UNICEF solicită acțiuni imediate din partea guvernelor la nivel global. Printre măsurile propuse se numără restricții de marketing și interzicerea junk food-ului în școli.

Raportul UNICEF subliniază importanța abordării acestei probleme globale de sănătate publică.

Este esențial să se creeze un mediu alimentar mai sănătos pentru copii și adolescenți, pentru a preveni consecințele pe termen lung ale obezității.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE