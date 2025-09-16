Oktoberfestul din München este cunoscut pentru atmosfera sa tradițională, incluzând Parada Costumelor și a Vânătorilor, muzică bavareză și bere de la șase fabrici locale. În Berlin, Oktoberfest are o dimensiune mai mică, dar păstrează spiritul festiv, conform Euronews.

Grădinile de bere din locații precum Zentraler Festplatz și Alexanderplatz oferă spații deschise pentru distracție.

Totuși, vizitatorii trebuie să respecte reguli stricte. Iată care sunt:

Bucurați-vă de bere, dar cu moderație

Consumul excesiv de alcool poate duce la comportamente inadecvate, iar starea de ebrietate în public, dacă provoacă pericole sau neplăceri, poate atrage amenzi de până la 500 de euro. Urinarea în locuri nepermise, cum ar fi în spatele corturilor, este sancționată cu 100 de euro.

Suveniruri

Vizitatorii tentați să ia halbele oficiale Oktoberfest drept suvenir sunt avertizați să le cumpere. Acestea sunt proprietatea operatorilor berăriilor, iar agenții de securitate supraveghează strict furturile.

Cei prinși încercând să plece cu o halbă fără să o plătească pot fi acuzați de furt și se pot alege cu o amendă de 60 de euro.

Fumatul

Fumătorii, inclusiv utilizatorii de țigări electronice, trebuie să respecte interdicția de a fuma în corturi. Zonele special amenajate sunt singurele locuri permise pentru fumat. În caz contrar, vizitatorii pot fi evacuați și li se poate interzice accesul la festival.

Legea bavareză privind protecția sănătății publice, în vigoare din 2010, interzice fumatul în toate spațiile publice închise.

Obiectele interzise și comportamentul nepotrivit

Adusul artificiilor, armelor sau altor obiecte periculoase este strict interzis. Poliția poate fi informată, iar cei prinși cu asemenea obiecte asupra lor riscă acuzații de posesie ilegală. De asemenea, urcatul pe mese sau adusul propriilor băuturi alcoolice în corturi poate duce la evacuare și interdicție de acces.

