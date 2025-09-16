Oktoberfestul din München este cunoscut pentru atmosfera sa tradițională, incluzând Parada Costumelor și a Vânătorilor, muzică bavareză și bere de la șase fabrici locale. În Berlin, Oktoberfest are o dimensiune mai mică, dar păstrează spiritul festiv, conform Euronews

Grădinile de bere din locații precum Zentraler Festplatz și Alexanderplatz oferă spații deschise pentru distracție. 

Totuși, vizitatorii trebuie să respecte reguli stricte. Iată care sunt:

Bucurați-vă de bere, dar cu moderație

Consumul excesiv de alcool poate duce la comportamente inadecvate, iar starea de ebrietate în public, dacă provoacă pericole sau neplăceri, poate atrage amenzi de până la 500 de euro. Urinarea în locuri nepermise, cum ar fi în spatele corturilor, este sancționată cu 100 de euro.

Suveniruri

Vizitatorii tentați să ia halbele oficiale Oktoberfest drept suvenir sunt avertizați să le cumpere. Acestea sunt proprietatea operatorilor berăriilor, iar agenții de securitate supraveghează strict furturile. 

Cei prinși încercând să plece cu o halbă fără să o plătească pot fi acuzați de furt și se pot alege cu o amendă de 60 de euro. 

Fumatul

Fumătorii, inclusiv utilizatorii de țigări electronice, trebuie să respecte interdicția de a fuma în corturi. Zonele special amenajate sunt singurele locuri permise pentru fumat. În caz contrar, vizitatorii pot fi evacuați și li se poate interzice accesul la festival. 

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Recomandări
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Legea bavareză privind protecția sănătății publice, în vigoare din 2010, interzice fumatul în toate spațiile publice închise.

Obiectele interzise și comportamentul nepotrivit

Adusul artificiilor, armelor sau altor obiecte periculoase este strict interzis. Poliția poate fi informată, iar cei prinși cu asemenea obiecte asupra lor riscă acuzații de posesie ilegală. De asemenea, urcatul pe mese sau adusul propriilor băuturi alcoolice în corturi poate duce la evacuare și interdicție de acces.

Jurgen Faff, patronul Fly Lili, sub control judiciar. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Știri România 15:18
Jurgen Faff, patronul Fly Lili, sub control judiciar. Firma e acuzată că a dus mercenarii lui Horațiu Potra în Congo și a provocat un prejudiciu uriaș
Un român din Italia a dat cu BMW-ul furat peste un polițist rănindu-l grav, apoi a sustras alte două mașini pentru a fugi
Știri România 15:03
Un român din Italia a dat cu BMW-ul furat peste un polițist rănindu-l grav, apoi a sustras alte două mașini pentru a fugi
„Diva lui Putin", interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România
Financiarul.ro
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România

Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe"
Stiri Mondene 15:28
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni
Stiri Mondene 14:35
Valentina Naforniță a născut. Ce nume inedite a ales soprana din Republica Moldova pentru gemeni
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță..."
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc"
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
ObservatorNews.ro
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte"
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Mediafax.ro
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii
KanalD.ro
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Exclusiv
Politică 13:00
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice