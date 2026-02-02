Obiectele banale erau considerate un „kitsch” în anii ‘80, dar sunt din nou la modă

Obiectele considerate „urâte” și kitsch din anii 80 revin în tendințe și ating prețuri neașteptate pe piața de second-hand. Aceste piese, odinioară disprețuite, au devenit acum adevărate comori pentru pasionații de design.

După decenii petrecute în pivnițe și poduri, obiectele din anii ‘80 își regăsesc locul în casele noastre. Fenomenul, accentuat de pandemie și de creșterea popularității decorului vintage, a readus în prim-plan stilul Memphis, caracterizat de forme îndrăznețe și culori puternice.

„Aceste elemente retro-futuriste inspiră astăzi atât designeri contemporani, cât și branduri de renume”, relatează jurnaliștii de la publicația franceză Lejournaldelamaison.fr.

Care sunt cele mai căutate obiecte din anii ‘80

Pe tarabele târgurilor și în magazinele de antichități din Franța, există o mulțime de comori retro care pot schimba complet aspectul unei locuințe. Obiectele colorate, cu linii îndrăznețe și motive geometrice marcante sunt la mare căutare. Iată câteva dintre cele mai populare piese din anii 80:

  • Televizoarele cu tub în culori îndrăznețe.
  • Lămpile neon cu mesaje fluorescente, în stilul „Miami Vice”.
  • Telefoanele cu rotiță sau cu carcasă colorată, acum adevărate obiecte de colecție.
  • Lămpile în formă de ciupercă, din plastic suflat.
  • Seturile de veselă Arcopal și Duralex, simboluri ale meselor de familie de altădată.
  • Ceasurile deșteptătoare mecanice vintage, acum mai mult elemente decorative decât practice.
  • Casetele audio și VHS, transformate în obiecte de decor nostalgice.

Cât ajung să coste piesele banale din anii ‘80 care sunt acum la mare căutare

O lampă în formă de ciupercă din anii 80 poate ajunge să coste între 300 și 800 de euro, în funcție de stare. La fel, un radio-ceas Casio sau Sanyo, vândut inițial cu câteva sute de franci, se vinde acum cu până la 200 de euro.

Mai surprinzător, unele telefoane fixe cu butoane ating prețuri de peste 150 de euro, iar mobilierul din Formica poate costa între 50 și 300 de euro per piesă.

Unde să găsești comori retro fără să-ți golești buzunarul

Chiar dacă pe platformele online prețurile acestor obiecte sunt în continuă creștere, există încă modalități de a face achiziții la prețuri accesibile. Târgurile de vechituri, magazinele de tip second-hand, centrele de reciclare precum cele din rețeaua Emmaus și piețele locale sunt locuri ideale pentru a găsi adevărate bijuterii uitate.

Online, platformele precum OLX, Marketplace-ul de pe Facebook sau Vinted oferă ocazii bune, mai ales dacă negociați sau căutați anunțurile mai puțin vizibile. Când faci achizițiile, poți să te gândești și la cele trei obiceiuri pe care ar fi mai bine să le uiți atunci când decorezi o casă nouă.

Ce este designul Memphis și cum a apărut în ‘80

Designul Memphis este un curent apărut la începutul anilor 80, la Milano, care a ales să facă exact opusul modei de atunci. Într-o perioadă dominată de forme simple și culori cuminți, Memphis a venit cu o explozie vizuală: nuanțe aprinse, forme jucăușe și combinații care, la prima vedere, par „prea mult”.

Inițiat de designerul Ettore Sottsass, stilul Memphis a respins ideea că obiectele trebuie să fie doar funcționale și discrete. În locul liniilor drepte și al tonurilor neutre, apar triunghiuri, cercuri, zigzaguri, modele tip șah și forme asimetrice, puse uneori împreună fără reguli evidente.

Culorile sunt intense – roz, galben, albastru electric – iar materialele folosite includ plastic, sticlă sau laminate colorate.

Grupul Memphis Milano, fondat în 1981, a creat mobilier, textile și obiecte decorative care au atras atenția nu doar în design, ci și în cultura pop. Deși a fost considerat mult timp excentric, stilul Memphis continuă să influențeze estetica actuală, inclusiv prin variantele moderne întâlnite în branding și ilustrație digitală.

