Spania și Grecia au permis ca aeronava să poată intra în spațiul lor aerian, o excepție pentru ca diplomații ruși să poată fi expulzați. Celelalte țări însă nu au permis ca avioanele rusești să intre în spațiul lor aerian. Astfel, avionul care a zburat din Moscova în Madrid și apoi în Atena, înainte să revină în capitala rusă, a parcurs o distanță aproape dublă – peste 15.000 de kilometri, în loc de aproape 8.000.

„Lungimea totală a zborului a fost de 15.163 km, aproape cât cel mai lung zbor din lume între Singapore și New York (15.351 km)”, scrie Flight Radar.

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world’s longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr