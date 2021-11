Octavian Jurma: La mijlocul lunii decembrie, numărul de decese va scădea la 200 pe zi

Cercetătorul a explicat, într-o postare pe Facebook, că vârful valului al patrulea a fost „atins și depășit în mod natural” în luna octombrie prin „evoluția nestânjenită a pandemiei”.

„Este incontestabil că ne aflăm într-o fază de scădere accelerată a numărului zilnic de cazuri. În acest ritm vom coborî oficial sub 10.000 de cazuri pe zi încă din această săptămână și sub 5.000 de cazuri pe zi la mijlocul lunii noiembrie. Coborârea sub pragul de 5.000 de cazuri pe zi este importantă pentru că este pragul de suportabilitate COVID-19 al spitalelor din România”, a scris Octavian Jurma.



Medicul mai spune că luna noiembrie va fi caracterizată de contrastul dintre scăderea rapidă a numărului de cazuri noi, pe de o parte, și „dramatismul din spitale” și numărul crescut de decese, pe de altă parte. Potrivit cercetătorului, vârful deceselor se va înregistra luna aceasta, ca urmare a vârfului de cazuri din octombrie.



Octavian Jurma a explicat, pentru Libertatea, că România se află într-o stare de „anarhie sanitară” și pune creșterea numărului de decese pe faptul că autoritățile refuză categoric instituirea unui lockdown sau introducerea unei carantine de scurtă durată care să limiteze răspândirea virusului.

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma. Foto Facebook

„Suntem într-o stare de anarhie sanitară. Vedeți și dumneavoastră că nu se respectă măsurile anunțate – cred că nici autoritățile nu le știu, deja le-au uitat – și atunci avem nevoie de o predictibilitate foarte mare. Oamenii sunt anxioși, sunt supărați, numărul de decese va continua să crească și atunci o carantină, chiar și scurtă, de două săptămâni ne-ar ajuta foarte mult să aliniem cumva așteptările oamenilor și să pregătim certificatul verde ca o măsură de relaxare așa cum este ea gândită și în restul Uniunii Europene, nu ca o măsură menită să forțeze oamenii să se vaccineze.

Această iluzie este preluată de majoritatea oficialilor: «dacă am avea certificatul verde, gata, am rezolva vaccinarea». N-are cum să facă asta certificatul. Singurul lucru pe care puteau să îl facă (autoritățile, n.r.) era, într-adevăr, un lockdown și mai ales declararea stării de urgență, care în continuare lipsește. Trimitem pacienți afară, dar la noi nu există urgență națională. Și de aceea numărul de decese va continua să crească săptămâna asta și, probabil, vom avea o plafonare săptămâna viitoare”, a declarat, pentru Libertatea, Octavian Jurma.

Cercetătorul consideră că abia la două săptămâni după coborârea sub 5.000 de cazuri pe zi, deci spre finalul lunii noiembrie, situația din spitale va deveni suportabilă, cu mai puțin de 1.500 de pacienți internați în secțiile de Terapie Intensivă. În ceea ce privește numărul deceselor, acesta va scădea, potrivit medicului, la 200 pe zi la mijlocul lui decembrie.

Vom avea în continuare foarte multe decese, după orice standard. Cea mai bună veste, din păcate, este că, într-adevăr, pe la mijlocul lunii decembrie o să coborâm sub 200 de decese pe zi, dar numărul total de decese din acest val va fi copleșitor. Octavian Jurma, pentru Libertatea:

Medicul mai avertizează că următorul val al pandemiei s-ar putea să ne lovească și mai puternic dacă autoritățile nu vor învăța nimic din gestionarea valului al patrulea.

„Toți am trecut prin șocul unor morți în familie și durează timp până poți să îți dai seama ce s-a întâmplat și în cazul acesta multe întrebări vor apărea abia când o să ne uităm un pic în urmă. Ca și la Revoluție, de altfel, o să ne întrebăm de ce au murit acești oameni, de au trebuit să moară, de ce s-a permis ca numărul de infectări să ajungă nestânjenit la vârful valului fără nicio măsură, ce a fost în capul lor, de ce refuză ostentativ, chiar și acum, orice măsură de control al epidemiei. Și aceasta este o problemă foarte importantă, pentru că urmează valul 5. Și atunci, în valul 5, vor face (autoritățile, n.r.) la fel, nu vor lua nicio măsură? Deci aceasta este lecția pe care am primit-o noi, ca popor?”, ne-a mai spus cercetătorul Octavian Jurma.

În ultimele 24 de ore, autoritățile au raportat 451 de decese și 10.196 de cazuri noi de infectare. Ieri, 2 noiembrie, s-au înregistrat 11.073 de cazuri noi și 591 de decese.

Foto principală: Hepta

