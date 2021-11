Octavian Jurma precizează că vineri, 12 noiembrie, media mobila la 7 zile a coborât sub pragul de 6.000 de cazuri pe zi pentru prima dată de la atingerea vârfului valului 4-Delta în 19 octombrie, când au fost raportate peste 18.000 de cazuri COVID.

„Ne apropiem aşadar de vârful atins de valul 3 şi săptămâna viitoare incidenţa naţionala va coborî probabil sub 3,5 la mie, care este pragul de sustenabilitate COVID-19 a sistemului medical din Romania”, transmite Octavian Jurma.

Potrivit acestuia, la mijlocul lunii noiembrie am putea scădea sub 5.000 de cazuri COVID pe zi. „Coborârea sub pragul de 5.000 de cazuri pe zi este importantă pentru că este pragul de suportabilitate COVID-19 al spitalelor din România. La două săptămâni după coborârea sub acest nivel, deci la finalul lunii noiembrie, situaţia în spitale ve deveni suportabilă cu mai puţin de 1.500 de internări la ATI şi numărul de decese va scădea la 200 de decese pe zi”, adaugă Octavian Jurma.

Înseamnă că luna noiembrie va fi caracterizată de contrastul dintre scăderea rapidă a numărului de cazuri noi şi dramatismul de spitale şi numărul crescut de decese. Din acest punct de vedere, în luna noiembrie vom avea vârful de decese care urmează vârfului de cazuri din luna octombrie. Vestea bună este că până la începutul lunii decembrie vom coborî sub 5.000 de cazuri pe zi (3 la mie) şi probabil sub 2.500 de cazuri pe zi (1,5 la mie) înainte de sarbatori. Octavian Jurma:

„Daca anarhia sanitara se va extinde în continuare, există un pericol real să ne împotmolim într-un platou la o incidenţă ridicată de peste 3.000 de cazuri pe zi sau chiar sa revenim pe o panta ascendentă în decembrie, cel târziu în ianuarie”, acertizează medicul.

Vineri, 12 noiembrie, autorităţile au anunţat aproape 5.000 de cazuri noi şi peste 300 de decese COVID.

