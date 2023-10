Șeful Executivului a declarat recent că există persoane care încearcă prin interpuşi să împiedice Guvernul să ia măsuri fiscale ce vizează această industrie. „E unul, Sorin, e una, Odeta, care ne tot caută prin interpuşi şi nu ştiu cum să mai ajungă la noi, să nu cumva să facem ordine, iar serverele acestor jocuri de noroc să fie în instituția Jocurilor de Noroc din România și nu în alte țări sau prin offshore-uri”, a spus Ciolacu la Hunedoara, pe 29 septembrie.

Cel mai probabil, premierul a făcut trimitere la Sorin Constantinescu și la Odeta Nestor, fosta preşedintă a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, acum șefă la Asociaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanţă.

Libertatea a adresat mai multe întrebări la AOJND, dar instituția condusă de Odeta Nestor a evitat să răspundă concret. AOJND nu a confirmat și nici nu a negat posibila legătură dintre șefa Odeta Nestor și un șantaj la adresa cabinetului Ciolacu, dar nici posibile întâlniri cu lideri politici pentru a discuta măsurile fiscale aplicate și jocurilor de noroc.

„Trebuie să precizăm că, în România, doar operatorii de jocuri de noroc la distanță locali sau cei din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European pot deține licență de operare. Activitatea acestora este strict monitorizată de Oficiul Național de Jocuri de Noroc, care are acces direct în serverele de joc printr-o platforma dedicată, iar operatorii dețin servere în oglindă și de siguranță pe teritoriul României, conform prevederilor legale in vigoare”, a transmis AOJND, în contextul în care premierul Ciolacu a spus că în ședința de Guvern din 5 octombrie „voi veni cu reforma în jocurile de noroc” și că nicio companie care nu are sediul social în România nu va mai putea activa în România.

La întrebarea câte licențe de organizare și autorizații de exploatare a jocurilor de noroc la distanță, din străinătate, sunt înregistrate acum, instituția condusă de Odeta Nestor a răspuns că sunt aproximativ „30 de operatori licențiați pentru jocuri de noroc la distanță, toți fiind din Romania sau țări ale Uniunii Europene”.