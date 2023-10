Premierul Marcel Ciolacu a invocat de două ori numele „Sorin”, în două zile, când a vorbit despre jocurile de noroc și a susținut că sunt două persoane care încearcă prin interpuşi să împiedice Guvernul să ia măsurile fiscale pentru industria jocurilor de noroc, „unul Sorin și una Odette”. „Solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii și de un șantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător, că nu știu ce Sorin stă la masă cu liderul populiștilor”, a spus Ciolacu pe 30 septembrie.

Cel mai probabil, premierul a făcut trimitere la omul de afaceri Sorin Constantinescu, fost consilier guvernamental în domeniul jocurilor de noroc, când Ludovic Orban era premier.

Contactat de Libertatea, Constantinescu, în prezent influencer pe rețele sociale, a susținut că șeful Executivului a spus „minciuni de politician” și că „niciodată nu am încercat să intru la el sau să merg prin interpuși”.

– Domnule Constantinescu, ați văzut declarațiile premierului…

– Eu nu mai sunt reprezentantul industriei de Jocuri de vreo 10 ani. Pe domnul Ciolacu l-a deranjat extrem de mult că eu m-am întâlnit cu George Simion la o masă, fără să fiu membru de partid sau simpatizant AUR. Trebuia distrasă cumva atenția, ei sunt într-un deficit de imagine. Probabil, un consilier deștept i-a zis «Bag-o pe asta cu jocurile de noroc și cu mafia și că ești șantajat, ca să cazi într-o lumină de erou». Dar niciodată nu am încercat să intru la el sau să fac vreun lobby pentru industrie.

– Când v-ați văzut cu George Simion? Și premierul a spus că v-ați vazut cu „un lider populist”.

– Cu George Simion m-am văzut, am luat masa împreună. Ei au avut o școala de vară și eu țin tot felul de conferințe prin licee și prin școli pentru tineri. A zis să ies împreună cu Dan Puric și cu Robert Turcescu și am ținut fiecare un speech. Și Marian Munteanu a fost la conferință. A fost acum acum vreo două saptămâni, la Neptun. Dar nu am discutat cu George Simion despre jocurile de noroc.

„Dacă voiam să ajung la Ciolacu, ajungeam în 5 minute, fără interpuși”

– Premierul Ciolacu a acuzat că „Sorin” încearcă prin interpuși să ajungă la el.

– Dacă voiam să ajung la el, ajungeam în 5 minute, nu aveam nevoie de interpuși și nu aveam de ce să ajung la el. Eu sunt un critic al PSD de 10 ani, fac o opoziție independentă. Tot timpul am criticat PSD și metodele lor, baronii locali, corupția și șpăgile.

– Pot fi scoase păcănelele în afara orașelor, cum propune premierul Ciolacu?

– Nu au cum să scoată fizic. Plus că nu este constituțional. Cei care au jocuri de noroc și licență au plătit pe 10 ani, e un contract între ei și Guvern. Nu poți, după ce ai luat banii oamenilor, să rupi contractul. Și, în plus, 50 de metri în afara localităților… O să fie o centură de păcănele în jurul localităților sau cum o să facă? Nu există nicăieri așa ceva, nici în Europa, nici în lume. Dar, dacă mută păcănelele în afara orașelor, oamenii se vor muta pe telefoanele mobile, la negru. Statul nu va mai câștiga nimic și o să crească piața neagră.

George Simion: „Cred că domnul Ciolacu are înregistrarea discuției”

Libertatea l-a contactat și pe George Simion, care a admis că s-a văzut cu Sorin Constantinescu. Liderul AUR a spus că s-a văzut „într-o întâlnire privată în legătură cu o viitoare apariție într-o emisiune de tip vlog”, dar a precizat că Sorin Constantinescu „nu mai reprezintă de 10 ani industria și nu am abordat tema pariurilor”.

„Îl acuz pe premierul Ciolacu că folosește pârghii administrative pentru a urmări opoziția și a denigra formațiunea noastră. Cred că domnul Ciolacu a primit și înregistrarea discuției purtate și îi cer să o facă publică”, a afirmat George Simion pentru Libertatea.

El a adăugat că omul de afaceri „a participat și la școlile noastre politice îndemnând cursanții să nu folosească industria pariurilor”.

Nu am avut nicio întâlnire cu reprezentanții industriei pariurilor, față de alte partide, toate aceste întâlniri cu diferite industrii noi le facem publice de fiecare dată. Când vom considera că avem nevoi de o asemenea întâlnire, ea va fi în direcția obiectivelor menționate anterior. George Simion, președinte AUR:

„AUR, ca și partid creștin, consideră că toate jocurile de noroc trebuie interzise complet în mediile defavorizate pentru că distrug șanse, familii, vieți. Propunem lui Marcel Ciolacu și întregii coaliții să taie răul din rădăcină, nu vor reuși cu nimic prin jumătăți de măsură”, a mai afirmat Simion.