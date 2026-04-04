Conflictul are loc discret și se concentrează în jurul intereselor economice și militare, precum și al jocurilor de influență dintre Rusia și Ucraina, două țări aflate în război de mai bine de patru ani.

În Rusia, nu circulă informația, Moscova nu a confirmat decesul, dar nici nu l-a infirmat

Prima parte a anchetei a dezvăluit prezența forțelor ucrainene în vestul Libiei, cu acordul guvernului Abdulhamid Dbeibah de la Tripoli, iar acum apar noi aspecte ale confruntării dintre Kiev și Moscova în Africa, mai precis în Libia.

Forțele ucrainene au lovit două nave rusești aparținând flotei „din umbră”. Un oficial rus de rang foarte înalt se afla la bordul unui petrolier rusesc și a fost ucis, spun sursele libiene citate de RFI.

Potrivit surselor libiene, aproximativ zece oficiali de rang foarte înalt din serviciile de informații ruse, deghizați în marinari, se aflau la bordul petrolierului Qendil. „Este cea mai bună metodă de deplasare pentru un agent de informații rus”, comentează una dintre surse.

Atacul s-a soldat cu doi morți și șapte răniți. Generalul Andrei Averianov, un înalt responsabil al serviciilor de informații ruse, s-a numărat printre uciși, potrivit surselor libiene.

Acest general era considerat unul dintre favoriți pentru a prelua conducerea grupării Wagner, devenită între timp Africa Corps. Cunoștea foarte bine Africa, făcuse acolo mai multe deplasări. De asemenea, a mers la Benghazi, în estul Libiei, unde s-a întâlnit cu mareșalul Khalifa Haftar.

Prin urmare, aceasta este o lovitură grea pentru Rusia, unde această informație nu circulă. Moscova nu a confirmat oficial acest deces, dar nici nu l-a infirmat.

Mai jos, este o fotografie cu Andrei Averianov în cadrul Summitului Rusia–Africa din noiembrie 2024.

Moscova a promis răspuns dur, un avion cu 7 libieni s-a prăbușit. Surse: Răzbunare rusă

Moscova a promis un răspuns dur la această operațiune. La mai puțin de o săptămână, pe 23 decembrie, generalul Mohammed al-Haddad, șeful Statului Major al armatei din vestul Libiei și cea mai înaltă autoritate militară de la Tripoli, a murit în Turcia.

Avionul său, închiriat de la o companie privată din Malta, s-a prăbușit după o explozie la bord, la câteva minute după decolarea de la Ankara. El era însoțit de consilierul său Mohamed Diab, șeful Statului Major al forțelor terestre, de locotenent-generalul al-Fitouri Gribel, directorul serviciului de industrializare militară, și de generalul de brigadă Mahmoud al-Qatawi. În total, șapte persoane afiliate armatei din vestul Libiei au fost ucise.

Sursele libiene sunt convinse că este vorba despre un răspuns al Rusiei la atacul asupra navei Qendil.

Nu a fost făcut niciun anunț oficial după analiza cutiilor negre, iar concluziile anchetei nu au fost comunicate de procurorul libian. Dacă unii au acuzat Turcia, alți analiști și lideri politici vorbesc, de asemenea, despre un act de „răzbunare rusă”.

Președintele Partidului Coaliției Libiene, Ezzedine Akil, s-a întrebat pe Facebook: dacă prețul primei lovituri asupra unui petrolier rusesc în Mediterană a fost moartea generalului al-Haddad, care va fi prețul pentru acest nou incident?

Un „act de sabotaj” ca răspuns la lovirea unui transportator de petrol rusesc?

Un alt incident, produs pe 19 martie, ridică semne de întrebare la Tripoli: Compania Națională Libiană de Petrol și Gaze (NOC) din Libia a anunțat suspendarea parțială a producției la câmpul petrolier Al-Sharara, unul dintre cele mai mari din Libia, din cauza unui incendiu major care a afectat o conductă ce transporta petrol către rafinăria din Zawiya.

O săptămână mai târziu, Ministerul de Interne de la Tripoli a prezentat rezultatele unei anchete privind acest „act de sabotaj”. La fața locului au fost găsite muniții rusești.

Potrivit unui comunicat și unor fotografii publicate pe pagina de Facebook a ministerului, ancheta a dus la recuperarea unui obuz neexplodat de tip M-62, de fabricație rusească, cântărind aproximativ 250 kg, precum și a unor fragmente de rachetă de calibru 130 mm.

Acestea fuseseră plasate pe traseul conductei de transport al petrolului. Ministerul libian nu acuză însă nicio parte, locală sau străină.

Producția ar urma să revină la normal în această săptămână, potrivit a doi ingineri citați de Reuters.

Libia cere anchete și să nu fie trasă într-un conflict extern

Săptămâna trecută, Parlamentul libian a cerut explicații guvernului de la Tripoli și a solicitat deschiderea unei anchete privind incidentul care a implicat transportatorul rusesc, precum și sabotajul conductei. Guvernul de la Tripoli nu a reacționat.

Deputatul libian Miloud Lasouad a reiterat solicitarea de deschidere urgentă a unor anchete cu privire la cele două incidente, denunțând un război prin interpuși în Libia.

În declarații pentru RFI, el consideră că atacul asupra oleoductului din Sharara este fără precedent, mai ales prin momentul ales: „Totul indică faptul că a fost comis de actori non-libieni”.

El adaugă că și atacul asupra navei ruse „a fost realizat de o altă parte, ne-libiană”, făcând aluzie, cu prudență, la conflictul dintre Moscova și Kiev.

„De la începutul conflictului libian din 2011, nicio parte nu a vizat în mod deliberat infrastructura de producție. Atacul recent asupra oleoductului din Al-Sharara, din zăcământul Hamada, este fără precedent, mai ales prin momentul ales. Totul indică implicarea unor actori non-libieni.

La fel, atacul asupra navei ruse a fost un act de sabotaj, la fel ca și bombardarea conductei Hamada, și toate indiciile sugerează, de asemenea, că o altă parte non-libiană este responsabilă, având în vedere natura operațiunii și consecințele acesteia.

Ne opunem ferm ca teritoriul sau apele Libiei să devină teatru de operațiuni militare. Refuzăm ca Libia să fie atrasă într-un conflict extern. Țara are deja suficiente probleme interne. Cer autorităților și serviciilor de securitate să deschidă anchete pentru a stabili responsabilitățile și a spune adevărul. Cei care implică Libia în lupte internaționale trebuie să răspundă”, a conchis deputatul libian Miloud Lasouad.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
gsp
GSP.RO
GSP.RO
Parteneri
Libertateapentrufemei.ro
Avantaje.ro
Tvmania.ro
Alte știri

Știri România 05 apr.
Știri România 05 apr.
Parteneri
Adevarul.ro
Fanatik.ro
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Parteneri
Elle.ro
Unica.ro
Viva.ro
Monden

Stiri Mondene 05 apr.
Stiri Mondene 05 apr.
Parteneri
TVMania.ro
ObservatorNews.ro
Libertateapentrufemei.ro
Parteneri
GSP.ro
GSP.ro
Parteneri
Mediafax.ro
StirileKanalD.ro
Wowbiz.ro
Promo
Advertorial
Advertorial
Parteneri
Wowbiz.ro
Redactia.ro
KanalD.ro
Politic

Politică 03 apr.
Politică 03 apr.
Parteneri
ZiaruldeIasi.ro
Fanatik.ro
Spotmedia.ro
