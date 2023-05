În timp ce-și făcea un selfie, inspectorul alimentar a scăpat, duminică, 22 mai, telefonul Samsung, în valoare de aproximativ 1.200 de dolari, în barajul Kherkatta, statul indian Chhattisgarh.

După ce scafandrii locali nu au reușit să-l găsească, el a plătit ca să fie adusă o pompă. „Am avut permisiunea verbală de la un coleg responsabil, să scurgem puțină apă într-un canal din apropiere. Operațiunea a fost, de fapt în beneficiul fermierilor”, a declarat oficialul guvernamental.

A fost nevoie de trei zile pentru a pompa două milioane de litri de apă, cu care se puteau iriga 600 de hectare de teren agricol.

„Rajesh Vishwas a fost suspendat din funcție și am declanșat o anchetă. Apa este o resursă esențială și nu poate fi irosită astfel”, a afirmat Priyanka Shukla, un oficial din districtul Kanker, pentru ziarul local The National.

Vishwas a insistat că nu a abuzat de poziția sa și a spus că apa pe care a irosit-o „provine din secțiunea de preaplin a barajului”.

In Kanker, #Chhattisgarh, an officer is accused of pouring 21 lakh liters of water for a mobile worth Rs 1 lakh, which could have irrigated 1,500 acres of land. ⤵️



