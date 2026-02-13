A stat pe telefon aproape două ore înainte de impact

Impactul a avut loc pe 6 aprilie anul trecut, pe șoseaua A50, în apropiere de Foston, Derbyshire. Jack Bentley, în vârstă de 30 de ani, conducea din Blackpool spre Derby. Datele extrase din telefon au arătat că fusese activ pe site-uri de pariuri „aproape pe tot parcursul” celor două ore de drum.

Cu 13 kilometri înainte de accident, un alt șofer, îngrijorat de felul în care conducea, i-a fotografiat mașina. Martorii au spus că șoferul „lovea bordura, mergea haotic și schimba benzile”.

În momentul impactului, traficul din față era oprit. Mașina condusă de Bentley nu a frânat și nu a schimbat direcția, intrând direct în spatele unui Nissan X-Trail în care se aflau femeia însărcinată, partenerul ei, doi copii și câinele familiei.

Naștere de urgență după accident

Femeia a suferit fractură de bazin și a fost dusă de urgență la spital, unde medicii i-au făcut cezariană de urgență sub anestezie generală. Bebelușul, o fetiță de aproximativ 1,8 kilograme, s-a născut prematur.

Tatăl a ratat momentul nașterii, iar mama nu a putut avea contact direct cu copilul timp de trei săptămâni, timp în care micuța a stat la incubator.

Fiica partenerului a suferit o fractură la gleznă, iar câinele, aflat într-o cușcă în portbagaj, a avut nevoie de operație de urgență la coloană.

Condamnare la peste doi ani de închisoare

Cazul a fost judecat la Derby Crown Court. Judecătoarea Penelope Stanistreet-Keen a spus în sala de judecată că inculpatul a fost pe telefon „practic pe toată durata drumului”. Bentley a pledat vinovat pentru două capete de acuzare privind provocarea de vătămări grave prin conducere periculoasă.

El a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare și a primit interdicție de a conduce timp de trei ani și două luni. Bărbatul, fost militar, lucra ca ofițer de penitenciar, dar a fost suspendat din funcție după incident. Nu avea antecedente penale.

