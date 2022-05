„Dacă Domnul m-a lăsat în viață, atunci așa să fie!”, a spus tânăra, la ceremonia organizată joi pentru asistenții medicali din Ucraina.

„Am înțeles că trebuie să trăiesc pentru copiii mei! Deși, la început, au existat chiar și gânduri de sinucidere”, a recunoscut Oksana, care a fost alături de Victor, soțul ei, la întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski.

Oksana și Victor au doi copii, Ilia, de șapte ani și Diana, de cinci ani. „Sunt o mamă, o femeie care iubește. Asta nu-mi poate lua nimeni”, spunea Oksana Balandian în interviul acordat ziarului Libertatea.

Oksana a lucrat ca asistentă în Departamentul de Neurologie al Spitalului Regional de Copii din Luhansk. Își amintește că ultima dată a mers la muncă pe 2 martie. În acea zi, spitalul a fost bombardat de armata rusă.

„În ambulanță, am cerut să mor”

Pe 27 martie, în timp ce mergea să distribuie ajutor umanitar, femeia a fost lovită de o mină antitanc: „Am zburat literalmente prin aer. S-a auzit un bubuit incredibil. Am încercat să-mi ridic capul și să înțeleg ce s-a întâmplat. Îmi amintesc căl, deodată, mi-a fost greu să respir. Nu mă durea nimic în acel moment. Îmi amintesc cum Victor a alergat și a început să-mi acorde primul ajutor. Și-a rupt tricoul pentru a-mi lega picioarele. Mai exact, ce a mai rămas din ele…”.

„Mi-am dat seama că nu am picioare. Am văzut acele oase rupte cu ochii mei… Din momentul în care am înțeles că am rămas invalidă pentru tot restul vieții, am devenit isterică chiar acolo, în ambulanță. Am strigat că nu vreau să trăiesc, am cerut să mor”, a rememorat Oksana clipele teribile.

Atunci m-am gândit doar la copiii mei. Nu am vrut să mă vadă așa. Apoi, paramedicul mi-a dat niște medicamente… Mama mea aștepta deja la spital. Ea este și asistentă și era de serviciu. Când am văzut-o, am strigat: „Mami!”. Și am leșinat! Oksana Balandian:

Oksana a suferit patru intervenții chirurgicale. Picioarele și patru degete de pe mâna stângă i-au fost amputate pentru a o salva.

„Cel mai mult îmi era frică să mă întâlnesc cu copiii. Nu știam cum vor reacționa când mă vor vedea așa, într-un scaun cu rotile”, a explicat asistenta.

„Mama se va vindeca și va avea alte picioare”

„Îmi amintesc că fiul meu a spus, încurcat: «Mama nu are picioare acum»”. «Şi ce dacă?», i-a răspuns Diana. «Se va vindeca și va avea alte picioare» . Am confirmat că așa va fi. Rapid, cei mici au început să râdă și se certau care dintre ei va fi primul care va lua căruciorul meu”, a mai spus Oksana.

„Acum sunt în regiunea Poltava, în siguranță, cu bunica lor, dar comunicăm prin video în fiecare zi. Sunt abonați la canalul meu de Tik Tok”, explică tânăra.

Oksana i-a făcut un cont pe TikTok pe care postează video-uri din timpul ședințelor de kinetoterapie. Sunt exerciții specifice pentru întărirea musculaturii părții superioare a corpului, care pregătesc o viitoare operație pentru protezele care o vor ajuta să meargă din nou.

