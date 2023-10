Olaf Scholz a fost condus cu maşina la o clădire prevăzută cu un adăpost antirachetă, iar celorlalţi membri ai delegației li s-a cerut să se întindă pe pistă.

Au fost trase două rachete, care s-au auzit clar pe aeroportul Ben Gurion. Au fost interceptate de sistemul de apărare Iron Dome.

Kanzler lag nicht auf Rollfeld, lief stattdessen zu nahe gelegenem Container. Von dort zu einem Schutzraum, sah persönlich Explosionen im Himmel wie israelischer Iron Dome zwei Raketen abfing. @welt https://t.co/vSFK8UiUON — Robin Alexander (@robinalexander_) October 17, 2023

Cancelarul german a putut vedea cele două explozii cu ochii săi.

German Chancellor Scholz lying on the runway during rocket attack in Israel. pic.twitter.com/rPqyU1qoc0 — Clash Report (@clashreport) October 17, 2023

Biroul Poliției Federale de Criminalistică (BKA) a verificat apoi avionul guvernului de la Berlin. După 30 de minute, pasagerii au putut să se îmbarce din nou.

Angelika Hellemann, corespondentul Bild aflat în delegație, a relatat despre o „decolare dramatică a avionului guvernamental”.

„Din motive de securitate, am schimbat în mod spontan ruta, am zburat în arc și apoi am urcat abrupt. Motivul: să scăpăm cât mai repede posibil de raza de acțiune a rachetelor Hamas”, a povestit jurnalista.

Recomandări REPORTAJ. Viața în Bucureștiul mașinilor, unde există un autoturism aproape la fiecare pieton

Aterizarea la Cairo a fost „normală”, a transmis Hellemann.

Alarmele de rachetă au început la Tel Aviv în jurul orei locale 18.30. Scholz se afla în ambasada Germaniei și a fost nevoit să meargă de mai multe ori la un adăpost din sediu.