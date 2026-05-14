Este vorba despre Olanda, unde mecanicii auto cu experiență pot câștiga până la 800 de euro net pe săptămână, echivalentul a aproximativ 3.200 de euro pe lună.

Potrivit unui anunț de recrutare publicat de compania C&C Alin Auto Force S.R.L., angajarea vizează mecanici auto calificați pentru activitate în service-uri din zona Utrecht. Compania caută și tinichigiu auto, pentru 750-800 de euro pe săptămână.

„Căutam mecanici auto cu experiență, serioși și pasionați de domeniu, pentru colaborare în service-uri profesionale din Olanda. Dacă știi să lucrezi independent, să identifici probleme mecanice și cauți un loc de muncă stabil și bine organizat, te așteptam în echipă”, se precizează în anunțul postat pe Jooble.

Conform anunțului, salariul oferit este de 800 de euro net pe săptămână, pentru un program de 40 de ore de muncă.

Pe lângă venit, angajatorul oferă și:

cazare asigurată

mașină de serviciu

contract pe termen lung

condiții de lucru stabile

plată săptămânală

Astfel, venitul lunar ajunge la peste 3.200 de euro, sumă semnificativ mai mare decât salariul minim din România.

Meseria de mecanic auto rămâne una dintre cele mai solicitate în Europa, în contextul lipsei de personal calificat în service-urile din Occident.

Pentru ocuparea postului sunt necesare:

„experiență în mecanică auto

cunoștințe de limba engleză

permis categoria B

seriozitate și responsabilitate”.

Românii reprezintă o comunitate activă în Olanda, estimată la câteva zeci de mii de persoane.

Datele Biroului Central de Statistică al Olandei (CBS) indicau, la nivelul anului 2021, peste 47.000 de persoane cu origini migratoare din România. Estimări mai recente (2024) plasează numărul românilor din Olanda la aproximativ 50.000.

Mulți dintre aceștia lucrează în domenii tehnice, logistice sau industriale, fiind apreciați pentru nivelul de calificare și adaptabilitate.

