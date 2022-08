Deputatul Grigori Surkis și Igor, fratele său, patronul clubului de fotbal Dinamo Kiev, au fost văzuți la hotelul de lux „Monte Carlo”, unde costul închirierii apartamentelor este de aproximativ două milioane de euro pe an. Frații Surkis sunt observați în mod regulat la celebrul cazinou din Principatul Monaco.

Vadim Stolar, membru al Consiliului orășenesc Kiev, cunoscut dezvoltator imobiliar, nu a participat la nicio ședință a Radei Supreme de 6 luni, dar se lăfăie într-o moșie închiriată la Nisa.

Deputatul Igor Abramovici este, de asemenea, pe Coasta de Azur. Abramovici a închiriat o vilă în Cap Ferrat, care îi aparține bancherului rus Boris Davletiarov!

Alți „refugiați VIP” sunt Kostantin Jevago, al cărui iaht în valoare de 113 milioane de dolari se află în largul coastei Monaco, Volodimir Skorobogaci, deputat al Consiliului Regional Harkov, sau oamenii de afaceri Vadim Iermolev și Vitali Homutinik.

Tot pe coastă se află și iahtul oligarhului Oleksandr Iaroslavski. În martie, el a promis că își va vinde ambarcațiunea Keiser, de 50 de milioane de dolari, și că va transfera banii pentru fundațiile care lucrează la restaurarea orașului Harkov.

Doar că nava este încă în proprietatea omului de afaceri, iar pe ambarcațiunea care a ancorat la Antibes au fost fotografiate soția și prietenele ei.

„Cei care au făcut averi în țară, înainte de război, nu mai au mare nevoie de Ucraina”

„Privind modul în care trăiesc elitele Ucrainei pe Riviera Franceză, simți un contrast grozav. În cele câteva zile în care am filmat, am văzut cam tot atâtea mașini cu numere de înmatriculare ucrainene câte au fost cu numere de înmatriculare elvețiene… Exact când țara noastră are nevoie de bani, de ajutor din întreaga lume”, scrie autorul reportajului-video de peste 30 de minute, jurnalistul Mihailo Tkaci.

Aici, pe Riviera Franceză, cei care au câștigat mari averi în Ucraina înainte de război par acum să nu aibă mare nevoie de Ucraina. Jurnalistul Mihailo Tkaci:

