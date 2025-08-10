De la susținător al războiului, la critic feroce al lui Netanyahu

Olmert recunoaște că, la început, a sprijinit ofensiva din Gaza ca răspuns „inevitabil” la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, când 1.200 de israelieni au fost uciși în casele lor și 251 au fost răpiți. Acum însă consideră că Israelul a obținut deja tot ce se putea obține: eliminarea liderilor Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif și Ismail Haniyeh, distrugerea majorității infrastructurii militare și a arsenalului de rachete.

„Ce se întâmplă acum nu mai este necesar”, spune Olmert, subliniind atât numărul mare de victime israeliene, cât și bilanțul estimat de peste 60.000 de palestinieni morți. „Trebuie să punem capăt violenței și să aducem acasă ostaticii, iar singura cale este oprirea războiului, nu extinderea lui.”

Cine este Ehud Olmert

Ehud Olmert este un politician israelian, fost prim-ministru al Israelului între 2006 și 2009. A fost primar al Ierusalimului între 1993 și 2003, apoi vicepremier în guvernul lui Ariel Sharon, devenind premier interimar după accidentul acestuia și câștigând alegerile cu partidul Kadima. Mandatul lui a fost marcat de războiul din 2006 cu Hezbollah, operațiuni în Gaza și o rundă de negocieri de pace cu palestinienii în 2008.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

A demisionat pe fondul anchetelor de corupție, fiind ulterior condamnat în dosarul Holyland și executând o pedeapsă în 2016–2017. Potrivit Times of Israel, el a fost acuzat de luare de mită, fraudă și abuz în serviciu, obstrucționarea justiției și favoruri acordate când era ministru. În ultimii ani, a rămas o voce publică, adesea critică față de Benjamin Netanyahu.

„Un dezastru istoric”, planul care ar schimba Gaza pentru totdeauna

Potrivit lui Olmert, Netanyahu vrea să continue și chiar să escaladeze conflictul pentru a evita consecințele politice ale unei încetări a ostilităților. Acestea ar include o comisie de anchetă privind eșecurile de securitate din jurul atacului Hamas și, probabil, prăbușirea actualului guvern.

El acuză că Netanyahu se bazează pe „facțiunea mesianică” condusă de Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich, ambii interziși recent în Marea Britanie pentru „incitări repetate la violență împotriva comunităților palestiniene”. Olmert susține că acest bloc politic urmărește reocuparea Fâșiei Gaza, expulzarea palestinienilor și instalarea coloniștilor israelieni.

„Majoritatea israelienilor resping această agendă. Facem tot ce putem pentru a opri aceste planuri, pentru că ar duce la un dezastru istoric”, avertizează fostul premier.

Recomandări Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

Hamas și Netanyahu, vinovați „fiecare în felul său”

Olmert spune că războiul ar fi trebuit să se încheie în martie, când Netanyahu a refuzat un acord de încetare a focului în loc să negocieze eliberarea ostaticilor. Din acel moment, consideră el, ostilitățile au devenit „ilegale și ilegitime”.

Întrebat cine e vinovat pentru blocajul negocierilor, Olmert nu se poziționează ferm: „Hamas este o organizație brutală și criminală. Netanyahu este un premier mincinos. Amândoi sunt vinovați, fiecare în felul său.”

Olmert explică faptul că, din perspectiva Israelului, Hamas blochează negocierile pentru că refuză eliberarea ostaticilor dacă războiul continuă. Din perspectiva Hamas, spune el, Israelul este cel care blochează pacea, pentru că refuză să oprească ofensiva.

Trump, singurul care l-ar putea opri pe Netanyahu

Fostul premier crede că singura persoană care îl poate convinge pe Netanyahu să pună capăt războiului este președintele american Donald Trump.

„Ar fi suficient să-l invite la Casa Albă și să-i spună în fața camerelor: ‘Trebuie să oprești războiul acum”, a spus Olmert.

Tot fostul prim-ministru israelian a avertizat, în luna iulie 2025, că „oraşul umanitar” planificat în Fâșia Gaza pentru a găzdui sute de mii de palestinieni nu va fi altceva decât un „lagăr de concentrare”

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Un plan de pace ținut în sertar din 2009

Olmert lucrează în prezent cu fostul oficial Fatah Nasser Al-Qudwa la o inițiativă pentru soluția a două state. Aceasta se bazează pe propunerea pe care i-a făcut-o în 2009 președintelui palestinian Mahmoud Abbas: un stat palestinian pe peste 95% din teritoriile de dinainte de 1967, capitală în partea arabă a Ierusalimului, iar Orașul Vechi sub administrație comună internațională.

Abbas neagă că ar fi primit o astfel de hartă, spunând că negocierile au fost serioase, dar nu s-au finalizat din cauza plecării lui Olmert din funcție.

Olmert avertizează că, dacă războiul continuă, Israelul riscă un boicot internațional masiv. „Singura cale de a-l opri este să schimbăm direcția și să încheiem războiul”, a spus acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE