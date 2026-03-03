Deflagrația a avut loc marți dimineață, în jurul orei 3.30, într-o casă de pe strada Pietrele Doamnei din București.
Conform ISU București-Ilfov, explozia a provocat prăbușirea tavanului și a pereților locuinței, iar incendiul, cu flacără violentă, s-a extins pe o suprafață de aproximativ 100 mp. În momentul exploziei, în casă se afla un om și câinele acestuia.
„Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată și câinele acesteia”, a declarat ISU București-Ilfov.
La fața locului au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 5 ambulanțe SMURD. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauza incidentului.
