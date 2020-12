OMS a ales pentru această misiune oameni de ştiinţă din Danemarca, Regatul Unit, Olanda, Australia, Rusia, Vietnam, Germania, Statele Unite, Qatar şi Japonia, recunoscuţi în domeniile lor de expertiză, iar scopul său este de a afla originile virusului şi modul în care acesta a ajuns la oameni.

Un biolog din echipa care se va deplasa la Wuhan a declarat agenției de presă Associated Press că OMS nu încearcă să repartizeze vina, ci mai degrabă pentru a preveni viitoarele focare.

„Într-adevăr, nu este vorba despre găsirea unei țări vinovate”, a spus Fabian Leendertz de la Institutul german Robert Koch.

„Este vorba despre încercarea de a înțelege ce s-a întâmplat și apoi pentru a vedea dacă, pe baza acestor date, putem încerca să reducem riscul în viitor”.

Dr. Leendertz aprecizat că scopul investigației este de a afla când a început virusul să circule și dacă acesta este originar sau nu din Wuhan.

Este de așteptat ca misiunea să dureze patru sau cinci săptămâni, a adăugat omul de știință german.

Pe 30 octombrie, OMS a anunţat că misiunea s-a reunit pentru prima dată în mod virtual cu experţi chinezi, însă până acum nu a fost prezentată nicio dată pentru plecarea lor pe teren, ceea ce a stârnit critici, relatează Agerpres, care citează AFP.

Statele Unite – ţara cu cel mai mare număr de decese provocate de pandemie – au acuzat public Beijingul că a ascuns informaţii şi că OMS s-a pliat prea mult pe dorinţa autorităţilor chineze. Alte state membre, deşi mai puţin critice, suspectează Beijingul că încetineşte acest proces.

Oamenii de ştiinţă cred în general că gazda iniţială a virusului a fost liliacul, însă animalul intermediar care a provocat contaminarea la om este încă necunoscut.

La un an de la izbucnirea pandemiei, China pare să deruleze o campanie prin care pune sub semnul întrebării originea pandemiei de Covid, relatează ziarul britanic The Guardian.



