Concursul se adresează tuturor celor preocupați de mediul sonor electronic în diversele sale forme: experimental, techno, podcast, clasic, field recordings, etc. și îi invită pe participanți să descopere resursele muzicale ale începutului de secol XX în România.

Din juriul competiției fac parte: Zoli Toth – percuționist și compozitor, fondator al Zoli Toth Project și SISTEM, Cătălin Crețu – compozitor și artist multimedia, coordonator al Centrului de Muzică electroacustică şi Multimedia al U.N.M.B., Tudor Feraru – compozitor, conf. univ. la Academia de Muzică „G. Dima” din Cluj-Napoca, Mitoș Micleușanu – muzician, artist plastic. Concurenții vor trimite lucrările pe adresa contact@innersound.ro, în format .wav, printr-un serviciu de transfer tip dropbox (preferabil), sau wetransfer.com. Durata lucrării: între trei și cinci minute.

Regulile competiției:

piesele vor fi inspirate exclusiv din creațiile a zece compozitori români, la alegerea aplicanților: Mihail Jora, Sabin Drăgoi, Mihail Andricu, Marțian Negrea, Sigismund Toduță, Filip Lazăr, Marcel Mihalovici, Paul Constantinescu, Theodor Rogalski, Constantin Silvestri;

la înscriere se vor include: numele aplicantului, titlul lucrării, o biografie scurtă, numele compozitorului (dintre cei 10 menționați mai sus) și titlul lucrării de inspirație;

zece lucrări vor fi selecționate pentru a fi audiate în cadrul festivalului;

aceleași lucrări vor forma un CD promoțional ce va fi lansat la o dată ulterioară;

în data de 28 august, la galeria Galateca, se va vernisa instalația 100 de ani de sunete românești – Centenar 10 X10.

Cea de-a cincea ediție a INNERSOUND NEW ARTS FESTIVAL va avea loc la București între 26 august și 1 septembrie 2018. Concerte camerale, instalații, film mut însoțit de compoziție contemporană interpretată live, artă participativă și performance, precum și workshop-uri creative, pun muzica contemporană în relație cu artele vizuale și multimedia. Printre invitații acestei ediții se numără: cvartetul de coarde Arcadia (RO), Zona Imaginarium (RO), ansamblul cameral SonoMania, dirijorul Alexandru Mija, Barbara Lüneburg (DE/AT), Daniel Formo (NO), Stephanie Pan / Vitaly Medvedev (NL), SiGRUN (IS), Zoli Toth (RO), Mitoș Micleușanu (RO), Rowan Tara de Freitas (GB/DE), și alții. Proiectul este sprijinit de Administrație Fondului Cultural Național.