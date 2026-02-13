Opera care a suferit deteriorări în urma inundației

În noaptea de 12 februarie 2026, mai multe săli cu opere din secolele XV și XVI au fost închise publicului după ce o conductă de alimentare a unei centrale termice s-a spart, provocând o inundație, relatează publicația italiană Corriere della Sera.

Fresca intitulată „Triumful picturii franceze, apoteoza lui Poussin, Le Sueur și Le Brun”, pictată pe tavanul sălii 707 de Charles Meynier, a suferit deteriorări semnificative.

„În noaptea trecută, la ora 23.30, o scurgere de apă provenită de la o conductă a centralei termice dintr-o încăpere tehnică a provocat daune tavanului sălii 707, situată la intrarea în departamentul de picturi din aripa Denon. Pompierii au intervenit imediat, iar scurgerea a fost oprită la ora 00.10″, conform conducerii muzeului.

Acesta este al doilea incident major de acest tip în doar câteva luni. În noiembrie 2025, Biblioteca Antichităților Egiptene a fost inundată, cauzând daune documentelor și operelor de artă. Tot în aceeași lună, o galerie de antichități grecești și mai multe birouri au fost închise.

Fraudă de cel puțin 10 milioane de euro legată de biletele de intrare

Incidentul a avut loc la doar o zi după ce muzeul a anunțat descoperirea unei fraude pe scară largă legate de biletele de intrare, care ar fi cauzat pierderi de cel puțin 10 milioane de euro.

Potrivit Corriere della Sera, ancheta a început în decembrie 2024, după ce reprezentanții muzeului au sesizat autoritățile despre „prezența frecventă a unui cuplu de ghizi chinezi” care permiteau accesul unor grupuri de turiști folosind bilete reutilizate în mod repetat.

În urma operațiunii poliției, au fost arestate nouă persoane, inclusiv doi angajați ai muzeului, ghizi turistici și o persoană suspectată de organizarea rețelei. Autoritățile au confiscat 957.000 de euro în numerar, 67.000 de euro în valută străină și 486.000 de euro din conturi bancare. Ancheta a scos la iveală că o parte din fondurile obținute în urma fraudei au fost investite în proprietăți imobiliare în Franța și Dubai.

Amintim că Libertatea a făcut o anchetă privind metoda biletelor revândute la Muzeul Național Peleș din Sinaia.

Luvru se confruntă din decembrie 2025 și cu greve repetate ale angajaților

Pe lângă problemele tehnice și fraudele financiare, Luvru se confruntă din decembrie 2025 și cu greve repetate ale angajaților, nemulțumiți de condițiile de muncă și de lipsa resurselor. De la mijlocul lunii decembrie, muzeul a fost complet închis de patru ori, iar anumite săli au rămas inaccesibile în zilele de grevă.

Christian Galani, reprezentant sindical CGT (Confédération Générale du Travail/ Confederația Generală a Muncii), a declarat:

„Există un climat de neîncredere internă, care s-a accentuat în ultimele luni”, spus Christian Galani, reprezentant sindical CGT (Confédération Générale du Travail/ Confederația Generală a Muncii).

El a adăugat că peste 300 de angajați s-au reunit recent într-o adunare generală și au votat în unanimitate pentru continuarea grevei.

Potrivit lui Galani, „lipsa unui angajament concret” privind ajustarea salariilor pentru anumiți angajați este o problemă majoră, deși personalul din departamentele de primire și securitate a obținut unele îmbunătățiri salariale.

