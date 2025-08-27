Pictura, descoperită într-o fotografie

Lucrarea, a cărei autenticitate nu poate fi verificată înainte de a fi recuperată, ar fi „Portretul unei doamne”, semnat de italianul Giuseppe Ghislandi (1655-1743), care a aparținut colecționarului olandez Jacques Goudstikker, deposedat de bunurile sale de către naziști.

Pictura a fost identificată de ziarul olandez AD într-o reclamă de vânzare a unei case din Mar del Plata, stațiune aflată la 400 km sud de Buenos Aires.

Fotografia sufrageriei publicată de agenția imobiliară Robles Casas & Campos arată ceea ce pare a fi tabloul dispărut, agățat deasupra unei canapele verzi.

Proprietatea este legată de familia lui Friedrich Kadgien, ofițer SS stabilit în America de Sud după război. Acesta a fost consilier financiar al criminalului de război Hermann Göring, care în timpul regimului nazist acumulase o avere uriașă, în mare parte prin jefuirea bunurilor evreilor.

Lucrarea a dispărut din casa scosă la vânzare

După publicarea articolului în AD, procurorul federal Carlos Martínez a dispus marți o percheziție în casa scoasă la vânzare, însă pânza nu mai era acolo.

„Tabloul nu se află la adresă, au fost confiscate doar o pușcă și un revolver calibru 32”, a declarat procurorul presei locale. Anunțul a fost retras de pe site-ul agenției imobiliare, care nu a răspuns solicitărilor AFP.

PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Recomandări
PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Patricia Kadgien, moștenitoarea imobilului, nu a fost pusă oficial sub acuzare, iar avocatul ei, Carlos Murias, a declarat pentru ziarul local La Capital de Mar del Plata că ea și soțul său se pun la dispoziția justiției.

Pictura figurează pe lista internațională a operelor de artă dispărute și este prezentată pe site-ul Agenției pentru Patrimoniu Cultural a Țărilor de Jos, responsabilă cu identificarea, urmărirea și restituirea bunurilor culturale furate de naziști.

Moștenitorii sunt hotărâți să recupereze tabloul

Moștenitorii lui Jacques Goudstikker sunt hotărâți să recupereze tabloul. „Am început să caut operele de artă ale socrului meu, Jacques Goudstikker, la sfârșitul anilor 90 și continui și astăzi această misiune”, a declarat pentru AD nora acestuia, Marei von Saher, în vârstă de 81 de ani.

Mii de naziști au traversat Atlanticul după război și s-au refugiat în Argentina. Printre cele mai cunoscute cazuri se numără Adolf Eichmann, responsabil de implementarea „soluției finale” — planul de exterminare a evreilor — capturat la Buenos Aires în 1960 și judecat și executat în Israel.

Josef Mengele, medic notoriu pentru experimentele pe prizonieri, s-a ascuns inițial în Argentina, apoi a fugit în Paraguay și Brazilia, unde a murit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
GSP.RO
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
GSP.RO
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
Parteneri
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Trei fete au fost lovite de un bărbat în tramvaiul 32 din București: jandarmii au intervenit pentru a-l opri
Știri România 20:02
Trei fete au fost lovite de un bărbat în tramvaiul 32 din București: jandarmii au intervenit pentru a-l opri
Transfăgărăşanul se închide vineri, 29 august. 120 de mașini Porsche blochează drumul timp de 3 ore
Știri România 19:03
Transfăgărăşanul se închide vineri, 29 august. 120 de mașini Porsche blochează drumul timp de 3 ore
Parteneri
Povestea incredibilă a unui prizonier ucrainean. A scăpat cu viață după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Adevarul.ro
Povestea incredibilă a unui prizonier ucrainean. A scăpat cu viață după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!

Monden

Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4”
Stiri Mondene 17:10
Câți bani a dat Dan Negru pe cel mai vechi desert din lume, la Istanbul. „Scump. Noi suntem 4”
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Stiri Mondene 16:51
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
ObservatorNews.ro
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Mediafax.ro
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Kate Middleton, transformare uluitoare! Cum s-a schimbat Prințesa de Wales după tratamentul oncologic
KanalD.ro
Kate Middleton, transformare uluitoare! Cum s-a schimbat Prințesa de Wales după tratamentul oncologic

Politic

Sorin Grindeanu confirmă informațiile Libertatea după discuția cu Nicușor Dan: PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR
Politică 21:09
Sorin Grindeanu confirmă informațiile Libertatea după discuția cu Nicușor Dan: PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR
PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Exclusiv
Politică 18:01
PSD și PNL nu acceptă variantele lui Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Parteneri
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Spotmedia.ro
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile