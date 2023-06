Potrivit rapoartelor oficiale, după ce toate cadavrele şi pasagerii răniţi au fost evacuaţi de la locul accidentului, bilanțul este: 288 de persoane de persoane decedate și 1.000 au fost rănite, unele fiind în stare gravă la spital.

Departamentul de Sănătate Odisha a anunțat că, până în prezent au fost internați în spitale 1.175 de pacienți, dintre care 793 de persoane au fost externate. Dintre cei 382 de oameni care rămân în spital, doi sunt în stare critică.

Este însă de așteptat ca bilanţul morţilor să crească până la 380, potrivit serviciilor de pompieri din statul Odisha.

#WATCH | Odisha: Restoration work is underway at the site of #BalasoreTrainAccident as wreckage and mangled coaches of derailed trains are being moved away from the track.



Death toll in the incident stands at 288 with 747 people injured along with 56 grievously injured so far. pic.twitter.com/3tzdV5jWJk