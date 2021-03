Casa Artmark va scoate la licitația care va avea loc pe 22 aprilie mai multe opere de artă din expoziția „Noua sculptură azi. Dincolo de canon”, care au stârnit controverse la începutul acestui an.

Un preț de pornire de 500 de euro va avea opera intitulată „Cheap Thrills”, semnată de artistul Radu Panait.

Lucrarea este dedicată ultimului rinocer alb care a fost ucis exact în ziua în care un robot a fost declarat cetățean.

„Un fapt elocvent pentru ascensiunea tehnicii în dauna naturii amenințată cu distrugerea. Este în același timp un avertisment pentru ceea ce înseamnă joaca omului de-a Dumnezeu, capabilă să creeze monștri, să distrugă spiritualitatea prin tehnologie”, se arată în descrierea operei pe site-ul Artmark.

Opera „Sirena”, semnată de Irina Tănase, este scoasă la licitație la un preț de pornire de 500 de euro.

Același preț de pornire îl are și opera „I used to be alive”, semnată de Emil Ghiță.

Tot 500 de euro are ca preț de pornire și lucrarea „Despre mâini, mai puțin despre mine”, semnată de Adriana Untilov.

La invitația primarului Clotilde Armand, Primăria Sectorului 1

a găzduit în perioada 19 februarie – 21 martie expoziția „Dincolo de canon. Noua sculptură azi”.



Lucrările au stârnit controverse în rândul politicienilor, care au făcut comentarii negative la adresa operelor de artă.

