Invitați de top la Brand Minds 2026

Peste 5.000 de participanți din peste 50 de țări sunt așteptați la conferință. Oprah va vorbi despre cum să conduci și să inspiri echipe în vremuri de adversitate.

Pe aceeași scenă vor urca și alte personalități marcante:

Seth Godin, expert în marketing, va explica cum sunt influențate deciziile de cumpărare în era opțiunilor infinite

Prof. Costas Markides de la London Business School va susține un masterclass despre construirea unei companii reziliente

Loredana Pădurean, profesor la MIT, va oferi soluții pentru echipe de top în era muncii hibride

Stéphane Garelli, fost director la World Economic Forum, va dezvălui strategii de prosperitate economică

Brand Minds 2026 are loc la Romexpo, în București

„The future is already here. Are you ready for it?» – aceasta este întrebarea la care BRAND MINDS 2026 îi provoacă pe lideri să răspundă.

Evenimentul se va desfășura la Romexpo și va reuni CEO, antreprenori și echipe din companii de top. Organizatorii atrag atenția că biletele se vor epuiza repede. Brand Minds este organizat anual la București și aduce pe aceeași scenă lideri globali, experți și vizionari.

Participanții au acces la cunoștințe de ultimă oră, inspirație și oportunități de networking.

Cine este Oprah Winfrey

Oprah Winfrey este o personalitate cunoscută la nivel mondial, recunoscută ca realizatoare de televiziune, producătoare, actriță, autoare și filantropă. S-a făcut remarcată mai ales prin propriul talk-show, „The Oprah Winfrey Show”, care a rulat timp de 25 de ani și a avut un impact major în industria media.

Născută pe 29 ianuarie 1954 în Kosciusko, Mississippi, Oprah a avut o copilărie dificilă, crescută în sărăcie și supusă abuzurilor, dar a reușit să devină una dintre cele mai influente și bogate femei din lume. A fost prima femeie afro-americană care a deținut propria companie de producție și a câștigat numeroase premii Emmy pentru emisiunea sa.

Averea lui Oprah Winfrey a fost estimată ca fiind în jur de 3 miliarde de dolari americani în ultimele analize, făcând-o una dintre cele mai bogate celebrități și femei de succes din lume.

