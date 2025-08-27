Octavian Haragoș, purtătorul de cuvânt al Primăriei, a anunțat că până la sfârșitul săptămânii vor ajunge încă 17 autobuze noi. Astfel, flota OTL va avea toate cele 30 de autobuze electrice achiziționate.

Tramvaiele sunt produse de Astra Vagoane Călători SA. Contractul, în valoare de 78,75 milioane de lei fără TVA, este finanțat prin PNRR. Livrarea celor patru tramvaie rămase se va face lunar. Trei dintre acestea sunt bidirecționale, putând circula pe tronsoane aflate în lucrări.

Autobuzele electrice BYD K9UD sunt livrate în cadrul unui contract de 80,93 milioane de lei fără TVA, semnat cu New Kopel Car Import S.R.L. Finanțarea provine din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Noile autobuze au o lungime de 12 metri și pot transporta 70 de pasageri. Sunt echipate cu sisteme moderne de climatizare, informare a călătorilor și supraveghere video. Autonomia lor depășește 200 km în condiții reale de trafic.

Florin Birta, primarul Oradei, a declarat: „Prin aceste investiții, ne propunem să facem un pas important către un transport public modern, nepoluant și eficient, în beneficiul orădenilor și al mediului înconjurător”.

Aceste achiziții completează flota existentă a orașului. În perioada 2020-2022, Oradea a cumpărat deja 20 de tramvaie moderne. De asemenea, cinci autobuze electrice erau deja în funcțiune înainte de această livrare.

Investițiile în transportul public din Oradea reprezintă un angajament pe termen lung pentru îmbunătățirea calității vieții în oraș. Noile vehicule vor contribui la reducerea poluării și la creșterea eficienței transportului public.

Modernizarea flotei de transport public este parte a unei strategii mai ample de dezvoltare urbană durabilă. Aceasta include și alte proiecte de infrastructură și servicii publice, menite să transforme Oradea într-un oraș mai verde și mai prietenos cu mediul.

