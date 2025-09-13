Proces numit partenogeneză

O iguană femelă a produs opt pui în ultima săptămână a lunii august, într-o așa-numită „naștere virgină”. Acest lucru se datorează unui proces numit partenogeneză, care permite ovulelor nefertilizate să se dezvolte în embrioni, creând urmași care sunt clone genetice ale mamei lor.

„Când am confirmat că ouăle erau fertile, fără niciun contact cu un mascul, am rămas uimiți”, a spus Scott Adams, proprietarul grădinii zoologice.

Puii sunt îngrijiți în prezent în pepiniera de reptile a grădinii zoologice exotice și se așteaptă ca aceștia să-și facă debutul public în următoarele săptămâni.

„Pentru noi este o amintire puternică a faptului că viața își găsește o cale în cele mai neașteptate circumstanțe”, a declarat Adams pentru BBC.

Unul dintre cele mai rare evenimente

„Am fost destul de surprinși când iguana a depus ouă și ne-am gândit să le punem în incubator”, a spus Adams.”

„Câteva luni mai târziu, avem opt bebeluși care aleargă peste tot. Toate sunt femele, toate sunt practic clone ale mamei lor. Acesta este unul dintre cele mai rare evenimente din regnul animal,” a explicat Adams.

Iguanele cu cap-cască sunt originare din America Centrală și de Sud, iar grădina zoologică a declarat că acesta este unul dintre puținele cazuri documentate de partenogeneză în grădinile zoologice din întreaga lume.



„Această poveste ne oferă o oportunitate uimitoare de a discuta cu vizitatorii noștri despre genetică, evoluție și provocările cu care se confruntă reptilele în sălbăticie. Nu este doar interesant, ci este important și pentru știință și educație în domeniul conservării,” au precizat reprezentanții grădinii zoologice.

