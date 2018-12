În condițiile în care prețurile rar scad sub 300 de lei/o cameră/noapte, de cele mai multe ori și fără masa festivă de Revelion inclusă, o familie de două persoane care vrea să petreacă Revelionul la una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Moldova, precum Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Slănic Moldova, Borsec, satele din jurul Masivului Rarău sau de la Ceahlău, scot din buzunar măcar 1.800 de lei, chiar 2.100 de lei dacă pachetul lor include și ziua de vineri.

Libertatea a sunat la mai multe pensiuni din aceste localități pentru a verifica prețuri și disponibilități. Multe au fost ocupate încă din august și proprietarii spun că atât ei, cât și vecinii lor care au avut de la 10, până la 16 camere au vândut exclusiv către grupuri de persoane, nu individual, prețurile pe cameră variind între 200 și 300 de lei.

În Gura Humorului, spre exemplu, există pensiuni mari, care au dat camere și către grupuri mai mici și care oferă, contra-cost, o masă festivă de Revelion, cu mai multe feluri de mâncare și băutură tradiționale, dar și muzică interpretată de o formație locală.

În Vatra Dornei, vilele mai mici au făcut „alianțe” cu câteva dintre restaurantele care pregătesc evenimente de sâmbătă până luni și care au oferit pachete cu mâncare și două-trei seri de petrecere pentru 100 – 150 de persoane, asigurând cazarea celor care se înscriu la pensiunile din stațiune.



Restaurante în Iași, alternativa pentru cei care nu merg la munte

Restaurantele din Iași oferă petreceri în noaptea Revelionului pentru toate buzunarele.

Cele mai ieftine pachete, de 100 de lei, sunt oferite de localurile frecventate de studenți, care nu oferă nici mâncare, nici formație. Spre exemplu, localul „La Bază” oferă 50 de lei din taxa de 100 de lei de intrare în vouchere cu care se pot cumpăra băuturi la bar. Ofertele care includ mai multe feluri de mâncare și măcar un DJ care să aleagă muzică în seara respectivă pleacă de la 200 de lei, dar există și câteva opțiuni pentru cei cu buzunarele adânci.

Un nou local de evenimente deschis anul trecut pe lacul Aroneanu, de lângă Iași, Liria Events, are un pachet de Revelion care poate ajunge și la 550 de lei, cu mai multe feluri de mâncare și o formație care să cânte live toată seara, în timp ce Little Texas, un restaurant din Iași aflat în drumul spre aeroport, are organizată, într-unul dintre saloane, o petrecere unde taxa de intrare este 650 de lei de persoană.

Restul ofertelor restaurantelor din Iași variază de la 250 de lei la 450.

Există însă și o variantă la îndemână pentru ieșeni: să își petreacă Revelionul în Republica Moldova. Cele mai căutate oferte în acest sens se găsesc la Chișinău, unde hotelurile deja nu mai au camere disponibile, dar au fost rezervate deja și cele mai căutate destinații ale verii, precum cazare și Revelion la Cramele Cricova, cele mai cunoscute de peste Prut.