De Valentina Postelnicu,

Libertatea va transmite live text declaraţiile şefului statului.

Am participat ieri şi alaltăieri la Summitul NATO de la Londra, am văzut că aspectele de societate au fost bine reflectate în presa de la noi

Această Alianţă este cea mai puternică din toate timpurile şi a rezistat 70 de ani, premierul britanic, Boris Johnson, s-a întrebat retoric ce face ca această alianţă să fie atât de puternică şi răspunsul a fost că toate statele membre sunt democraţii consolidate

Am avut discuţii despre temele vehiculate şi în spaţiul public, despre împărţirea corectă a obligaţiilor, despre viitorul NATO

Toată lumea a înţeles că trebuie să plătească mai mult pentru apărare

Despre evaluarea pe termen mediu şi lung a NATO, chestiune care a fost discutată, nici aici nu au apărut controverse, dimpotrivă, cu toţii am acceptat că NATO are nevoie de un proces de reflexie, pentru a vedea cine este inamicul nostru, cum se relaţionează cu marile Puteri, de exemplu cu China, trebuie sau nu să schimbăm relaţia cu Rusia

Aceste întrebări vor duce la elaborarea unei strategii îmbunătăţite, liniile directoare ale unui proces de reflexie

În final, pot să spun că NATO a împlinit 70 de ani, este unită, este puternicî

Am decis că şi spaţiul cosmic face parte din preocupările aliaţilor

Şi eu am adus în discuţie spaţiul Mării Negre şi flancul estic

Acest Summit a fost şi o reuşită pentru noi, ne-am atins obiectivele pentru care am mers acolo



Preşedintele răspunde la întrebări

Despre o discuţie cu Viorica Dăncilă, în care a convins-o să candideze la prezidenţiale: „Mi se pare foarte ciudată această abordare. Nu, PSD-ul a convins-o pe doamna Dăncilă să candideze, aşa că mai bine întrebaţi acolo pentru că rezultatul s-a văzut”

Despre mutarea Ambasadei din Israel: „Nu mi-am schimbat abordarea. Am susţinut de la început că ambasada nu va fi mutată la Ierusalim şi vă spun şi de ce, pentru că aşa s-a decis la nivelul UE. Chestiunea mutării ambasadei poate fi abordată în măsura în care cei din Statutul Ierusalimului sunt de acord. Nu discutăm în viitorul apropiat despre acest lucru”

Despre strategia NATO: „Abordarea politică este absolut necesară, pentru că NATO, care a fost o alianţă militară, s-a schimbat mult, se bazează pe valori, care se găsesc în statele care fac parte din Alianţă, şi anume democraţii”

Despre un Pact pe Educaţie, cerut de Dacian Cioloş: „Este un lucru important să discutăm despre educaţie. Probabil şi în lumina celui mai recet studiu PISA, în care s-a văzut că România nu a făcut progrese. Aceste chestiuni pentru mine şi echipa mea nu sunt noi. Am spus că educaţia are nevoie de o reformare, o reaşezare, drept pentru care am lansat România Educată, un proiect despre viitorul educaţiei în România. Atunci când vom avea concluziile consolidate ale acestui proiect, vom ajunge cu siguranţă în faţa în care voi prezenta partidelor acest concept şi atunci va fi nevoie de un larg sprijin pentru a-l implementa. La vremea respectivă se va vedea dacă se va folosi majoritatea din Parlament sau un pact pe educaţie. Avem şcoli bune, profesori buni, elevi buni cu rezultate la olimpiade. Pe de altă parte, o discrepanţă mare între rural şi urban. Toate aceste lururi trebuie să ne dea de gândit. Eu sunt foarte hotărât să merg mai departe cu România Educată”

Despre afirmaţia ministrului Educaţiei că nu trebuie să ne îngrijorăm: Ba trebuie să ne îngrijorăm, eu am făcut-o de la început, lucrurile trebuie îmbunătăţite sistemic, acestea nu pot fi rezolvate printr-o măsură punctuală, nici măcar printr-o lege şi este cazul să fim îngrijoraţi pentru că este vorba despre viitorul nostru

Despre creşterea bugetului pentru Apărare: Deocamdată pragul de 2% se menţine pentru un deceniu. Noi ne dotăm, vom avea o artată cât mai performantă, însă garanţia stabilităţii noastre stă în NATO şi în partenerul strategic, SUA. Ca să facem faţă solicitărilor, trebuie să lucrăm la instruire şi la dotare, ceea ce facem. În NATO există discuţii informale care încearcă să evalueze dacă procentul de 2% este suficient, sunt state care cheltuie mai mult, SUA. Aceste chestiuni în România nu au fost abordate.

