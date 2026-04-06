Mii de oameni concediați peste noapte: „Astăzi este ultima ta zi”

Pe 31 martie, angajații din Statele Unite, India, Canada, Mexic sau Uruguay au fost anunțați prin e-mail, în jurul orei 6 dimineața, că aceea este ultima lor zi de muncă, fără avertisment prealabil din partea managerilor sau a departamentului de resurse umane.

Accesul la sistemele interne, precum Slack, Zoom sau VPN, a fost blocat aproape simultan.

„După o analiză atentă a nevoilor actuale de business ale Oracle, am decis să eliminăm rolul dumneavoastră (…) astăzi este ultima dumneavoastră zi de muncă”, se arată în mesajul transmis angajaților.

Compania plătește 2,1 miliarde de dolari pentru concedieri

Deși reduce masiv personalul, Oracle a anunțat un plan de restructurare de aproximativ 2,1 miliarde de dolari, bani destinați în principal plăților compensatorii. O parte din sumă, aproape 1 miliard de dolari, a fost deja contabilizată în primele luni ale anului fiscal 2026.

În același timp, compania a raportat o creștere spectaculoasă a profitului net, de 95%, ajungând la peste 6 miliarde de dolari într-un singur trimestru.

Pe forumuri și rețele sociale, angajații au criticat modul în care au fost concediați. Unii spun că au lucrat zeci de ani în companie și au fost anunțați printr-un simplu e-mail.

„Faptul că nu au dat nici măcar un telefon este revoltător”, a scris un angajat.

Altul a povestit că tatăl său a fost concediat după 20 de ani de muncă, cu doar doi ani înainte de pensionare.

Care sunt cele mai afectate divizii

Cele mai afectate sunt diviziile legate de sănătate și venituri, dar și serviciile de operare virtuală și platformele SaaS. Potrivit angajaților, unele echipe au fost reduse chiar și cu 30%.

Reducerile au vizat inclusiv centrul de dezvoltare NetSuite din India și poziții de management, ingineri și specialiști tehnici.

Analiștii au avertizat că aceste concedieri pot afecta calitatea serviciilor oferite de companie.

„Se introduce o instabilitate tăcută: răspunsuri mai lente, mai puțină experiență în suport și mai puțină încredere atunci când apar probleme complexe”, a explicat analistul Sanchit Vir Gogia.

Oracle România, zvonuri despre concedieri

Specialiștii spun că nu este doar o reducere de costuri, ci o schimbare majoră de strategie. Oracle își mută accentul de la software clasic către infrastructură cloud și inteligență artificială, domenii care necesită investiții uriașe.

Compania a atras deja aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea centrelor de date și are angajamente de investiții estimate la peste 150 de miliarde de dolari.

Potrivit sursei citate, concedierile nu afectează, în acest moment, operațiunile din Spania. În România, unde Oracle are peste 4.400 de angajați, există deja temeri legate de posibile disponibilizări, după ce anul trecut au apărut informații despre sute de posturi vizate.

Compania continuă însă să investească masiv în infrastructura de cloud și servicii de inteligență artificială, direcție care stă la baza acestor restructurări.

