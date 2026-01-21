Sezonul charterelor începe devreme, în 28 martie, cu primul zbor spre Hurghada, Egipt, și se extinde până aproape de Crăciun. Programul include și alte destinații atractive: Sharm el-Sheikh, Monastir, Larnaca, Palma de Mallorca, Creta și Rodos.

„Considerăm că există o cerere suficientă din partea turiștilor din zona Oradiei și a județelor limitrofe pentru mai multe rute charter către destinații calde. Piața locală caută opțiuni variate, de la vacanțe relaxante la plajă până la experiențe cultural-mediteraneene”, a spus Cristian Zaha, director comercial la Karpaten Turism, conform publicației locale Bihoreanul.

Rodos, denumită „insula soarelui”, este noua destinație din oferta Aeroportului Oradea. Cristian Zaha precizează că decizia de introducere a acestei rute a fost luată datorită interesului crescut pentru insulele grecești.

Pachetele spre Creta (din 2 iunie) și Rodos (din 17 iunie) au prețuri de pornire de 700 euro de persoană, cu demipensiune la hoteluri recomandate, conform Nataliei Birău, manager al agenției Simbotour.

Pe lângă Hurghada, se păstrează în programul local și zborurile spre Sharm el-Sheikh (Golful Șeicului, în arabă), una dintre cele mai faimoase stațiuni din Egipt, situată în sudul Peninsulei Sinai. Acestea sunt programate, din 8 iunie, de tour-operatorul Join UP! România, care mai are plănuite și zboruri spre alte destinații, ca Antalya și Monastir.

În Egipt sunt multe oferte all inclusive, un mare plus pentru turiștii români care preferă resorturile și relaxarea.

„Egiptul a evoluat enorm în ultimii ani din punct de vedere turistic, cu hoteluri din ce în ce mai bune”, spune Natalia Birău.

Pachetele pentru două persoane încep de la 1.200-1.300 euro, dar depășesc 2.000 euro în cazul hotelurilor premium.

Zborurile către Antalya încep din 5 iunie, iar pachetele pornesc de la 850 euro de persoană.

Pe lângă destinațiile consacrate, oferta din 2026 include și variante mai „exotice” sau mai scumpe, precum Palma de Mallorca (din 11 iunie), o destinație apreciată, dar cu tarife mai ridicate, sau Cipru, cu zboruri spre Larnaca (din 2 iunie) și sejururi preferate în zona Ayia Napa – Nissi Beach. Tunisia, prin Monastir (din 5 iunie), rămâne o opțiune accesibilă de all inclusive, cu prețuri care pot coborî până la 500-600 euro de persoană, conform Bihoreanul.

Auzim tot mai des, mai ales atunci vorbim despre destinații de vacanță, despre zborurile charter. Iată ce reprezintă ele mai exact și care este diferența dintre zborurile charter și zborurile de linie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rezumatul etapei a 22-a din Superliga: Craiova și Dinamo conving, FCSB pedalează în gol
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Elle.ro
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
gsp
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
GSP.RO
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
GSP.RO
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Indemnizație creștere copil în 2026. Ce acte sunt necesare la dosar
Știri România 13:06
Indemnizație creștere copil în 2026. Ce acte sunt necesare la dosar
Audieri în procesul de arbitraj de la Washington, pentru aurul de la Roșia Montană. Cum răspunde România la acuzațiile aduse de Gabriel Resources
Știri România 13:00
Audieri în procesul de arbitraj de la Washington, pentru aurul de la Roșia Montană. Cum răspunde România la acuzațiile aduse de Gabriel Resources
Parteneri
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul.ro
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
Elle.ro
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Vedeta noastră a ajuns de urgență la spital, iar medicii au băgat-o în operație: „Sună sperietor și chiar îți trebuie curaj să semnezi pe proprie răspundere că...”.Prin ce a putut trece
Viva.ro
Vedeta noastră a ajuns de urgență la spital, iar medicii au băgat-o în operație: „Sună sperietor și chiar îți trebuie curaj să semnezi pe proprie răspundere că...”.Prin ce a putut trece

Monden

Ce spune Brigitte Pastramă despre situația în care se află fiica adoptivă a lui Ilie Năstase. Charlotte a ajuns pe străzi. „ Eu am mai văzut odată un scandal”
Stiri Mondene 13:30
Ce spune Brigitte Pastramă despre situația în care se află fiica adoptivă a lui Ilie Năstase. Charlotte a ajuns pe străzi. „ Eu am mai văzut odată un scandal”
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 13:04
Mihai Morar, adevărul despre trecerea lui Cătălin Măruță de la PRO TV la Radio ZU: „E scris în publicații importante din România”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
ObservatorNews.ro
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
GSP.ro
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
Îi adresează cea mai dureroasă întrebare a momentului lui Cristi Chivu: „DE CE? E o problemă încercuită cu roșu”
GSP.ro
Îi adresează cea mai dureroasă întrebare a momentului lui Cristi Chivu: „DE CE? E o problemă încercuită cu roșu”
Parteneri
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax.ro
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu: ce se întâmplă cu bugetul României pentru 2026
Politică 12:34
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu: ce se întâmplă cu bugetul României pentru 2026
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Politică 20 ian.
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
60 de milioane de euro! Suma astronomică pe care Antena 1 ar putea ajunge s-o plătească fără România la CM de fotbal! Exclusiv
Fanatik.ro
60 de milioane de euro! Suma astronomică pe care Antena 1 ar putea ajunge s-o plătească fără România la CM de fotbal! Exclusiv
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința