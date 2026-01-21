Sezonul charterelor începe devreme, în 28 martie, cu primul zbor spre Hurghada, Egipt, și se extinde până aproape de Crăciun. Programul include și alte destinații atractive: Sharm el-Sheikh, Monastir, Larnaca, Palma de Mallorca, Creta și Rodos.

„Considerăm că există o cerere suficientă din partea turiștilor din zona Oradiei și a județelor limitrofe pentru mai multe rute charter către destinații calde. Piața locală caută opțiuni variate, de la vacanțe relaxante la plajă până la experiențe cultural-mediteraneene”, a spus Cristian Zaha, director comercial la Karpaten Turism, conform publicației locale Bihoreanul.

Rodos, denumită „insula soarelui”, este noua destinație din oferta Aeroportului Oradea. Cristian Zaha precizează că decizia de introducere a acestei rute a fost luată datorită interesului crescut pentru insulele grecești.

Pachetele spre Creta (din 2 iunie) și Rodos (din 17 iunie) au prețuri de pornire de 700 euro de persoană, cu demipensiune la hoteluri recomandate, conform Nataliei Birău, manager al agenției Simbotour.

Pe lângă Hurghada, se păstrează în programul local și zborurile spre Sharm el-Sheikh (Golful Șeicului, în arabă), una dintre cele mai faimoase stațiuni din Egipt, situată în sudul Peninsulei Sinai. Acestea sunt programate, din 8 iunie, de tour-operatorul Join UP! România, care mai are plănuite și zboruri spre alte destinații, ca Antalya și Monastir.

În Egipt sunt multe oferte all inclusive, un mare plus pentru turiștii români care preferă resorturile și relaxarea.

„Egiptul a evoluat enorm în ultimii ani din punct de vedere turistic, cu hoteluri din ce în ce mai bune”, spune Natalia Birău.

Pachetele pentru două persoane încep de la 1.200-1.300 euro, dar depășesc 2.000 euro în cazul hotelurilor premium.

Zborurile către Antalya încep din 5 iunie, iar pachetele pornesc de la 850 euro de persoană.

Pe lângă destinațiile consacrate, oferta din 2026 include și variante mai „exotice” sau mai scumpe, precum Palma de Mallorca (din 11 iunie), o destinație apreciată, dar cu tarife mai ridicate, sau Cipru, cu zboruri spre Larnaca (din 2 iunie) și sejururi preferate în zona Ayia Napa – Nissi Beach. Tunisia, prin Monastir (din 5 iunie), rămâne o opțiune accesibilă de all inclusive, cu prețuri care pot coborî până la 500-600 euro de persoană, conform Bihoreanul.

