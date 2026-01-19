Rock și metal: De la Cargo la Vița de Vie

Fanii rockului au motive de bucurie. Trupa Vița de Vie sărbătorește 30 de ani de activitate printr-un concert special la Lokal, pe 20 februarie. „30 de ani de muzică, energie, poveste și profesionalism de pus în ramă” , spun membrii trupei. Biletele pentru acest eveniment costă 125 lei.

Pe 7 martie, Cargo va electriza Casa Tineretului cu hituri nemuritoare precum „Ziua Vrăjitoarelor” și „Ploaia”. „Puneți-vă geaca de piele și ne vedem la concert!”, promit organizatorii. Biletele încep de la 64 lei.

Metalul românesc va fi reprezentat de Bucovina, care marchează 25 de ani de activitate pe 20 martie, la Lokal. „Poveștile străbune și forța folclorului românesc” vor fi aduse pe scenă într-un spectacol plin de energie. Prețul biletelor pornește de la 100 lei.

Dirty Shirt și Fără Zahăr își sărbătoresc carierele prin concerte aniversare în februarie. Dirty Shirt va cânta la Lokal pe 12 februarie, iar Fără Zahăr va aduce „Nunta de argint” la Casa Tineretului pe 15 februarie. Biletele pentru aceste evenimente sunt disponibile de la 80 lei și 95 lei, respectiv.

Disco și nostalgie: Samantha Fox și Gipsy Kings

Pentru cei nostalgici, Oradea Arena va găzdui evenimente retro impresionante. Pe 28 februarie, Retro is the New Kool o aduce pe Samantha Fox, alături de Snap, Haddaway și The Gibsons Brothers. „Costume retro și un joc de lumini autentic” vor însoți hiturile iconice ale acestor artiști. Biletele încep de la 150 lei.

Trupa Gipsy Kings va urca pe aceeași scenă pe 1 martie, oferind un mix unic de flamenco, muzică latină și ritmuri occidentale. „Bamboleo” și „Volare” vor fi printre piesele care vor anima seara. Accesul costă cel puțin 120 lei.

Un alt eveniment special este Nostalgia în România, programat pentru 21 martie, tot la Oradea Arena. Decoruri retro și future, selfie museum și experiențe imersive sunt doar câteva dintre atracțiile acestui eveniment clasat în topul European Festival Awards. Biletele pornesc de la 129 lei.

Muzică simfonică și experiențe multisenzoriale

Filarmonica Oradea continuă să ofere concerte simfonice de succes, iar programul pentru a doua parte a stagiunii promite momente speciale. Biletele au prețuri accesibile, începând de la 15 lei.

Un spectacol grandios, „Simfonia iubirii”, va avea loc pe 7 martie la Casa de Cultură a Sindicatelor. Capodoperele lui Mozart, Rossini, Verdi și Puccini vor fi interpretate de Orchestra di Teatro dOpera Italiana, însoțită de balet și corul Opera Vox. Biletele costă de la 195 lei.

Seria Candlelight revine la FIX Coworking and Events Hall cu trei concerte intime. Pe 21 februarie, muzica din Bridgerton va crea „seri pline de romantism, noblețe și farmecul irezistibil al unei epoci istorice”. Alte două seri, dedicate compozitorului Ennio Morricone (7 martie) și trupei Coldplay (30 mai), vor completa această experiență unică. Biletele pentru fiecare eveniment costă 170 lei.

Nikos Vertis, pentru prima dată în concert la Oradea

Nikos Vertis ajunge pentru prima dată la Oradea pe 26 martie, la Oradea Arena. „Fiecare piesă spune o poveste. Un eveniment care se trăiește, nu doar se ascultă” , se arată în invitația la concert. Prețul biletelor pornește de la 200 lei.

Pianistul Andrei Irimia și actorul Marius Manole vor aduce pe scena Filarmonicii spectacolul „Lumini și umbre” pe 18 aprilie. „Universul emoțiilor și al reflecției” va fi explorat prin muzică și poezie. Accesul la acest eveniment multisenzorial costă de la 119 lei.

Festivaluri și petreceri: Waves Festival și Deliric

Băile 1 Mai vor găzdui Waves Festival între 3 și 5 iulie, unul dintre cele mai mari evenimente ale verii. Lost Frequencies este primul artist anunțat, biletele fiind deja disponibile de la 249 lei.

Deliric și Silent Strike vor atrage publicul la Oradea Arena pe 27 martie, într-un party cu muzică live asigurată de Muse Quartet. Biletele în presale costă 119 lei.

