Ce spune primarul despre austeritate

„Austeritate… Ce înseamnă «austeritate»? Nu se vorbea neapărat despre austeritate, se vorbea despre reducerea cheltuielilor statului. Ce înseamnă «cheltuielile statului»? Dacă vă aduceți aminte, erau anumite discuții în coaliție din partea unor parteneri: «Domnule, hai să reducem cu 10% cheltuielile de funcționare». Nu! Trebuie să facem anumite reduceri. Nu anul acesta, nu anul trecut, trebuie să facem à la longue aceste reduceri. Adică unde sunt foarte mulți angajați și schema de personal este supradimensionată, trebuie reduși acei angajați. Pentru că aceste cheltuieli sunt cheltuieli care se fac an de an și vor crește de la an la an”, a declarat Birta.

Evenimentele culturale rămân o prioritate

Întrebat dacă nu ar fi mai bine să renunțe la unele evenimente, în loc să reducă personalul, Birta a precizat că Primăria Oradea nu se confruntă cu astfel de probleme.

„Noi nu trebuie să dăm oameni afară. Cu toată acea reducere de 40 – 45%, nu trebuie să dăm oameni afară, pentru că ne-am dimensionat schema de personal normal. Noi avem o prevedere nescrisă în Primăria Municipiului Oradea: mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe cheltuieli salariale, și ne încadrăm în acest lucru. Ceilalți bani merg în investiții. Iar pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente”, a spus Florin Birta.

FestiFall 2025: o sărbătoare a orașului

FestiFall, organizat pentru a celebra ziua Oradiei, este programat între 10 și 12 octombrie. Evenimentul include concerte, activități culturale, ateliere creative și sportive. Bugetul ediției din acest an este de 1,92 milioane lei, la care se adaugă veniturile proprii ale Visit Oradea, estimate la 600.000 lei.

Conform Ebihoreanul, sprijinul municipalității este cu 250.000 lei mai mic față de anul precedent.

