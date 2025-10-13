Turismul din Oradea, în scădere cu 7%

Potrivit Agenției pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR), numărul turiștilor s-a redus cu 7% față de vara trecută.

„Chiar dacă în ianuarie am avut o creștere de 3%, din februarie numărul turiștilor a început să scadă, ajungând în iulie la un minus de 12%”, spune directorul APTOR, Alexandru Chira.

„Terasele au fost pline, dar încasările au fost mai mici. Când tragi linie, vezi că ai vândut două ciorbe și un coș de pâine la o masă, pentru că oamenii au mai puțini bani”, a declarat și Mircea Popa, președintele Asociației Ospitalității din Bihor.

La nivel național, scăderea este de 1,7%, dar în Oradea declinul este mult mai accentuat.

„Suntem în trendul național. Orașe turistice ca Brașov sau Constanța au înregistrat scăderi de 4% și 10%. La fel s-a întâmplat și în Alba Iulia, Craiova sau Iași”, a explicat Chira.

Voucherele de vacanță sunt principalul motiv

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România atrage atenția că turismul românesc a fost lovit puternic de reducerea valorii voucherelor de vacanță.

„Scăderea la jumătate a voucherelor de vacanță este principalul factor pentru această reducere. Sigur, și creșterea TVA, de la 5% la 11%, a avut un impact. Însă lovitura devastatoare va fi atunci când se va decide majorarea TVA la 21% și pentru acest sector”, a declarat Corina Martin, secretar general al Federației.

Turiștii români aleg vacanțele în străinătate

Directorul APTOR susține că românii au devenit mai selectivi din cauza inflației, care a ajuns la 7,84%.

„Mulți turiști au preferat să-și petreacă vacanța în Grecia, Cipru sau Turcia și au renunțat la city-break-uri în țară. Pentru Oradea, asta a fost o pierdere vizibilă”, spune Alexandru Chira.

În același timp, crește concurența nedeclarată a celor care închiriază apartamente pe platforme precum Airbnb și Booking, care nu apar în evidențele oficiale.

„Pe Airbnb sunt 540 de unități active, cu 200 mai multe decât anul trecut, iar pe Booking 378. Nu avem o evidență clară, pentru că platformele nu ne transmit datele”, a precizat directorul economic al Primăriei Oradea, Eduard Florea.

„Anul acesta va fi unul de supraviețuire”

Proprietarii de restaurante și cafenele simt și ei efectele scăderii.

„Avem turiști, dar sunt mai atenți cu cheltuielile. Oamenii se limitează la strictul necesar. Din iarnă va fi și mai greu”, spune Linda Șereș, managerul unei cafenele din Piața Unirii.

„Anul acesta va fi unul de supraviețuire. Nu vom face mare profit. Toate prețurile au crescut, iar numărul clienților a scăzut, inclusiv în Băile Felix”, confirmă Mircea Popa, președintele Asociației Ospitalității din Bihor.

Băile Felix, excepția din județ: mai mulți turiști, dar profit mai mic

În timp ce Oradea, un oraș cu farmec aparte situat în inima regiunii Crișana, pierde turiști, comuna Sânmartin, unde se află stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai, a raportat o creștere de 1,8% a numărului de turiști și de 10% la înnoptări.

„Am organizat concerte și evenimente, iar hotelierii au redus tarifele cu 10%. Așa am reușit să aducem mai mulți vizitatori”, a explicat primarul Cristian Laza.

Chiar și așa, hotelierii avertizează că profitul scade.

„Chiar dacă avem mai mulți turiști, taxele s-au dublat față de acum patru ani. Ne așteptăm ca profitul din 2025 să fie mai mic decât în 2020, în plină pandemie”, spune Dumitru Fechete, directorul complexului President.

Consiliul Județean caută soluții: „Să vedem cum suntem percepuți”

Pentru a relansa turismul, Consiliul Județean Bihor a comandat o strategie de dezvoltare pentru următorii 10 ani.

„Vrem să vedem cum suntem percepuți și care e realitatea din teren, pentru a putea crește potențialul turistic al fiecărei zone. Tradițiile, gastronomia, produsele locale — toate trebuie integrate într-o viziune comună”, spune Mircea Mălan, președintele CJ Bihor.

Strategia, realizată de compania Brandberry, va costa 40.000 de euro și urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului.